В Югре росгвардейцы почтили память ветеранов боевых действий
В День ветеранов боевых действий военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО — Югре приняли участие в памятных мероприятиях, состоявшихся в населенных пунктах региона.
В Сургуте представители ведомства, участники специальной военной операции и органов местного самоуправления почтили память павших героев минутой молчания, после чего возложили цветы и венки к закладному камню будущего Мемориала воинам СВО на городской набережной.
Памятные митинги также прошли в Березово и Игриме. Росгвардейцы отдали дань уважения мужеству и стойкости боевых товарищей, с честью выполнявших боевые задачи в разных военных конфликтах.
«Этот день объединяет всех, кто с оружием в руках отстаивал интересы Родины. Наш долг — свято хранить память о подвиге ветеранов, передавать их опыт молодому поколению и воспитывать личный состав на примерах истинного патриотизма и боевого братства», — отметил один из участников церемонии.
Мероприятия, приуроченные к памятной дате, проводятся в территориальном органе Росгвардии на постоянной основе и являются важной частью работы по патриотическому воспитанию личного состава.
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