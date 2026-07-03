В Югре расширяют меры поддержки участников СВО и членов их семей
Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приняли пакет изменений в ряд региональных законов, которые направлены на поддержку и социальную защиту участников специальной военной операции и членов их семей.
«Поддержка участников специальной военной операции, их родных и близких – наш приоритет. Мы продолжаем совершенствовать региональное законодательство и расширять меры поддержки для граждан, которые доказали на деле свою преданность родине – ветеранам боевых действий», – отметил Председатель Думы автономного округа Борис Хохряков.
Теперь ветераны боевых действий, члены их семей, смогут бесплатно пользоваться платными парковками. Также предусмотрено освобождение от имеющегося долга по уплате транспортного налога. Если участник специальной военной операции погиб при выполнении боевых задач, либо от ранений, полученных в ходе спецоперации, то долг на одну машину спишется, и его семья при вступлении в наследство не унаследует этот долг.
«При этом хочу напомнить, что все участники специальной военной операции в Югре освобождены от уплаты транспортного налога с 2022 года. Сейчас мы принимаем поправки в закон для тех задолженностей, которые образовались до начала спецоперации», – пояснил Борис Хохряков.
Также на основании Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина «О единых базовых мерах поддержки лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и других категорий лиц в субъектах Российской Федерации» приняты изменения в ряд региональных законов, которые будут распространять действующие социальные льготы на новые категории граждан. На тех, кто отражал вторжение и вооруженную провокацию на территории нашей страны; кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе с 2014 года, а также на членов их семей.
Также дополнительно появляется категория детей, которые будут получать бесплатные оздоровительные путевки. Если до этого бесплатно отдыхали дети участников специальной военной операции, то теперь и дети, рожденные после гибели участника СВО, и те члены семьи, которые находились у него на иждивении.
Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа