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Начальнику Управления Росгвардии по ХМАО — Югре Евгению Симакову присвоено звание «генерал-майора полиции»

03.07.2026

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации начальнику Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре полковнику полиции Евгению Симакову присвоено звание высшего начальствующего состава «генерал-майор полиции».

Погоны к очередному званию руководителю территориального органа в торжественной обстановке вручил временно исполняющий обязанности командующего Уральским ордена Жукова округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Дмитрий Черепанов. В ходе торжественной церемонии, состоявшейся в Екатеринбурге, он поздравил Евгения Симакова, пожелав ему дальнейших успехов в службе, крепкого здоровья и новых свершений на благо Отечества и Югры.

Генерал-майор полиции Евгений Симаков возглавляет Управление Росгвардии по ХМАО — Югре с 2021 года. Под его руководством подразделения территориального органа за высокие показатели при выполнении служебно-боевых задач неоднократно признавались лучшими в Уральском округе Росгвардии.

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03.07.2026

03.07.2026