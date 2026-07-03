Третьему Форуму женщин Севера быть!
Такое пожелание прозвучало на заключительном пленарном заседании из уст председателя Совета Евразийского женского форума Галины Кареловой после подведения итогов работы II Форума женщин Севера. Лозунгом встреч, стало «Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России». В течение двух дней прошли дискуссии и обменом практик по развитию Севера, сохранение культурного наследия, развитии экономики, науки, медицины и образования, реализация социальных проектов и креативных индустрий. Галина Николаевна отметила, что Форум открыл новые перспективы для развития общин коренных народов Севера.
Напомним, мероприятие состоялось в Москве с 30 июня по 1 июля, его организаторами были Совет Федерации Федерального собрания РФ и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Спонсорами так же выступили Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и компания «Сахалинская энергия».
В приветственном адресе участников Форума Президент РФ Владимир Путин отметил уникальный клад женщин в развитие наших северных территорий. Они трудятся в разных отраслях экономики, добиваются успехов в творчестве, образовании и науке, волонтёрском движении и поддержке участников и ветеранов специальной военной операции. Мы гордимся, что именно гражданка России в 2025 году впервые в мировой истории встала на капитанский мостик атомного ледокола.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила большое внимание по вопросам развития Севера на федеральном уровне, в том числе и лично главой государства. Она также подчеркнула, что предложения участниц первого Форума женщин Севера были реализованы на практике, тем самым позволили повысить качество жизни в северных регионах и дать новые возможности людям. Так были приняты поправки в законодательство, которыми уточнены правила ведения рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни, в профессиональный стандарт «Животновод» была включена новая профессия – «Работник кочевого жилища». Данное решение официально признало нелёгкий труд женщин-кочевниц и обеспечило им пенсионные права наравне с другими работниками Крайнего Севера.
На Форум съехались более 1000 женщин из 52 регионов страны, которые приняли участие в 17 тематических сессиях, двух пленарных заседаниях. В рамках форума были подписаны договоры о сотрудничестве, и работала уникальная выставка раритетов всех коренных малочисленных народов РФ. Делегация женщин Югры также представила лучшие практики по сохранению родных языков и самобытной культуре обских угров. На пленарном заседании уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Югре Людмила Алфёрова рассказала об успешном проекте в системе непрерывного образования для представителей КМНС, охватывающей изучение родных языков в дошкольных, школьных образовательных учреждениях, специализированных программах в колледжах и университетах. Поделилась опытом реализации пилотного проекта «Национальный корпус мансийского языка», направленного на сохранение и развитие мансийского языка посредством цифровых технологий. Поскольку он относится к числу исчезающих языков, и сейчас очень важно, что он включен в популярный сервис «Яндекс переводчик».
С 2026 года началась реализация проекта по созданию национального корпуса хантыйского языка. Его особенностью является, что носителями хантыйского языка осуществляется сбор параллельных предложений на четырёх диалектах: казымском, сургутском, ваховском и среднеобском.
Тамара Мерова