Билеты на электрички можно будет купить в национальном мессенджере МАХ
РЖД предлагает купить билеты на пригородные электропоезда с помощью мессенджера «Макс», сервис начал работать в ряде регионов страны.
В 2026 году Российские железные дороги планируют внедрить сервис покупки билетов на пригородные поезда через национальный мессенджер «Макс» по всей сети железных дорог страны, сообщает канал «Стройкомплекс Югры».
До конца текущего года, после финального анализа технологической устойчивости и сбора обратной связи, РЖД развернет сервис повсеместно.
Новая цифровая услуга интегрируется в чат-бот, также доступна web-версия. Пользователю нужно выбрать дату поездки, станции отправления и прибытия, указать нужный поезд и тип билета. Затем оплатить билет банковской картой в интерфейсе и получить электронный QR-код, который прикладывается к считывателю на турникете или предъявляется контролеру прямо с экрана смартфона.
При этом пригородные кассы, терминалы самообслуживания, мобильные приложения и оплата по геолокации продолжат работать в штатном режиме. Новый сервис — это удобная возможность разгрузить вокзальную инфраструктуру и сократить очереди в часы пик.