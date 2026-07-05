Югра вошла в топ по активности во всероссийском опросе «С чего начинается Родина?»
Югорчане отправили множество ответов на опрос Национального центра «Россия», благодаря чему регион вошел в лидерский топ по числу откликов наряду с Москвой, Московской областью, Приморским и Красноярским краями и Рязанской областью.
Результаты опроса свидетельствуют, что жители Югры в первую очередь ассоциируют Родину с семьей.
«2026 год объявлен Президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом единства народов России. В нашей стране живут более 190 этнических групп. Мы можем говорить на разных языках, соблюдать разные обычаи, но Родина у всех нас одна. Проект «С чего начинается Родина?» пройдет в несколько этапов, и первый уже запущен. На сайте Национального центра «Россия» открыт опрос, где каждый желающий может рассказать, что для него значит Родина. Ограничений в формате ответа нет: каждый может свободно выразить свои мысли — письменно или записав видеообращение. В опросе уже приняли участие более 700 человек из 71 региона России и зарубежных стран. Большинство связывают Родину с семьей — эта тема встречается в 64,2% всех ответов. На втором месте — традиционные ценности, которые упоминаются у 58% респондентов», — раскрыла подробности генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.
Если выстроить по убывающей другие ассоциации, которые россияне связывают с понятием родины, то это комфортный дом (204 ответа; 26,6%), молодежь и дети (180; 23,5%), благополучие (158; 20,6%) и защита Отечества (48; 6,3%). В опросе участвовали люди в возрасте от 6 до 78 лет. Среди респондентов 76% составили женщины, 24% — мужчины.
Первый в истории России олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов из Нижневартовска рассказал, что тоже принял участие в опросе, отметив, что для него Родина начинается с семьи, города, региона и всей страны, которую он всегда с большим удовольствием представлял на соревнованиях.
«И для меня всегда было честью стоять на первом месте на пьедестале и слушать гимн. Успешный человек всегда является патриотом своей страны», — подчеркнул Максим Храмцов.
Напомним, что следующим этапом проекта «С чего начинается Родина?», который пройдет с июля по сентябрь в Москве, станет серия тематических встреч «Родина — это люди».
Представители федеральных органов власти, лидеры мнений и участники из регионов расскажут о роли человека в достижениях страны. Причем одним из участников этих встреч станет заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.
Далее, с сентября по октябрь пройдет серия мотивирующих встреч с выдающимися представителями различных профессий под названием «Родина — это служение», а с ноября по декабрь состоятся дискуссии с главами субъектов РФ под девизом «Родина — это дом». Главной темой на них будет развитие регионов, пути сохранения традиций и единства народов нашей страны, отмечают организаторы.
Национальный центр «Россия» приглашает югорчан принять участие во всероссийском опросе «С чего начинается Родина?» Для этого нужно отправить комментарий или видео со своими рассуждениями на сайте russia.ru.