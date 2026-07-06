В Югре юристы Росгвардии организовали встречи с молодежью в свой профессиональный праздник
Специалисты юридической службы Управления Росгвардии по ХМАО — Югре организовали ряд тематических встреч для молодежи региона. Познавательные мероприятия прошли в рамках 10-летия Росгвардии и 215-й годовщины образования войск правопорядка, в профессиональный праздник юристов ведомства — день образования подразделений правового обеспечения.
Одной из основных площадок знакомства ребят с профессией юриста Росгвардии стала всероссийская ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей», на которой юрисконсульты вневедомственной охраны регионального управления ведомства рассказали о задачах, возложенных на подразделения правового обеспечения, довели информацию о социальных гарантиях и имеющихся вакантных должностях.
В рамках всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией» сотрудники вневедомственной охраны также провели день открытых дверей для студентов Пыть-Яхского межотраслевого колледжа, обучающихся по направлению «Правоохранительная деятельность».
Будущим юристам показали будни подразделения изнутри: ребята посетили центр оперативного управления — «мозг» вневедомственной охраны, они смогли познакомиться с работой оперативных дежурных и узнали об алгоритме действий росгвардейцев при поступлении сигнала «Тревога».
В завершение встречи сотрудники Росгвардии рассказали молодым людям о возможности обучения в высших учебных заведениях Росгвардии в городах Санкт-Петербург, Саратов, Новосибирск и Пермь.
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