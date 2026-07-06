В Югре завершены съёмки фильма, посвящённого традиции гребли на обласе у восточных хантов и лесных ненцев
Документальная короткометражная лента стала частью Всероссийского проекта «Цикл фольклорно-этнографических экспедиций по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния», организованном Государственным Российским Домом народного творчества имени В.Д. Поленова при поддержке Минкультуры России.
С 27 по 30 июня в нашем регионе исследовательская группа изучала традицию гребли на обласе у восточных хантов и лесных ненцев. В 2023 году её признали достоянием Югры, а в 2025‑м внесли в федеральный реестр. Съемки проходили в два этапа, их главная задача - показать преемственность традиции и её новое звучание в современном мире. Яркое подтверждение — Международные соревнования на Кубок Губернатора Югры по гребле на обласах: вековой навык стал зрелищным спортом, объединяющим людей разных национальностей и возрастов.
Первые дни съемок прошли в Ханты-Мансийске — во время соревнований. Одной из героинь стала Маргарита Ачимова из юрт Ачимовых -1 (Малый Юган Сургутского района): в ее красивых, уверенных движениях чувствовался большой опыт управления обласом. Вторая героиня - тринадцатилетняя Лидия Комтина поделилась впечатлениями: «Самое сложное в гонке – удержать равновесие. Я переживала, чтобы не подвести команду. Впервые в облас меня посадил дедушка Виктор Антонович Комтин и показал, как правильно грести веслом».
Открылись гонки обрядом Водному духу-мужчине Йиӊк вәрт ики (на северном диалекте ханты), Кул тәты ко (на восточном диалекте ханты). Мужчины произнесли молитву поклонения, а в воду как дар опустили ткань голубого, зеленого и белого цветов и 7 стрел. Так, по древнему обычаю, просили у духа покровительства, безопасного пути на воде и удачи в рыбном промысле. Во время гонок участники показали приёмы национальной борьбы — часть традиционных состязаний. Раньше в них участвовали только мужчины, теперь всё чаще и женщины. Поединки демонстрируют охотничьи навыки, выносливость и готовность постоять за себя.
Второй этап фиксации объекта прошел в Сургутском районе на стойбище у супругов Покачевых Данила Николаевича и Эльвиры Никитовны. Съемочной группе пришлось преодолеть сложный путь: пройти пешком по болотам, проехать в автомобиле, в прицепе квадроцикла, в санях бурана, а также в моторной шлюпке. Каждая минута путешествия стоила того: съёмочная группа запечатлела почти кинематографическую красоту: рассвет над тайгой, скользящий по воде облас, которым управлял Данил Николаевич и его внук Максим. В этих кадрах диалог поколений: дедушка передаёт мальчику не просто технику управления, а умение чувствовать облас и понимать водное пространство.
Данил Николаевич приоткрыл и другую грань традиции — технологическую: рассказал о секретах заготовки сырья и изготовления обласа, где каждая деталь выверена опытом предков. Важно было также показать повседневность стойбища — как люди живут в гармонии с суровым краем и готовятся к зиме. Эльвира Никитовна продемонстрировала обработку камуса для кисов — это тоже часть наследия: умение создавать вещи, связывающие человека с землёй и родом.
Обратный путь был таким же непростым, но слаженность действий Данила Николаевича и его сына Леонида делала его почти незаметным: для них это привычный ритм жизни. Верим, что традиция не исчезнет: когда‑нибудь дети Максима возьмут весло и услышат тот же голос воды, что слышали их прадеды. И традиция будет жить дальше — в каждом гребке, в каждом рассвете над водой.
Съемочная группа и Окружной Дом народного творчества благодарят Александра Комиссарова, заместителя директора Департамента недропользования и природных ресурсов Югры, Евгению Касатову, помощника Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Югре. Особая признательность — семье Покачевых за помощь в реализации проекта и теплое гостеприимство.
Справка: с 2022 года цикл фольклорно‑этнографических экспедиций выявил свыше 130 объектов НЭД России. По итогам экспедиций сняты документальные фильмы — публикуются в рубрике «Этнографическая Экспедиция» на аккаунте Минкультуры России в VK Видео.