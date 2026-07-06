Более 6 тысяч югорских родителей одновременно получают пособие на ребёнка до 1,5 лет и работают
В Югре работающие родители могут одновременно получать пособие на ребёнка до 1,5 лет и работать на полную ставку. 6 526 жителей региона воспользовались этой льготой и продолжили получать выплаты после возвращения на работу.
Родитель вправе досрочно выйти на работу из отпуска по уходу за ребенком и продолжать получать ежемесячное пособие до исполнения ему 1,5 лет. Причём не только у своего основного работодателя, но и у другого. Это право сохраняется до окончания отпуска по уходу за ребёнком.
«В течение первых полутора лет жизни малыша мама или папа, находясь в отпуске по уходу за ребёнком, ежемесячно получает 40% от заработной платы. Предельная сумма выплаты в этом году составляет от 16 до 83 тысяч рублей в месяц. Если в семье двое детей и больше, Отделение Социального фонда России по ХМАО-Югре предоставит пособие на каждого ребенка», - рассказала управляющий Отделением ОСФР по ХМАО-Югре Ольга Галюк.
По действующим правилам, за пособием может обратиться не только мама или папа, но и другой родственник или опекун, находящийся в отпуске по уходу за ребёнком. Если с ребёнком сидят одновременно несколько человек, право на пособие предоставляется только одному из них.
Основанием для назначения пособия является заявление о его оформлении, которое подаётся работодателю вместе с заявлением о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком.
По всем возникающим вопросам вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО–Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
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