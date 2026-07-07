33 региона России хором исполнили песню «Конь» группы «Любэ»
Одним из самых трогательных моментов празднования Дня молодёжи в 2026 году стала народная инициатива «Я влюблён в тебя, Россия, влюблён» – массовое исполнение а капелла песни «Конь» группы «Любэ». Её поддержали 33 региона страны. Кульминацией стало создание общенационального видеоролика. Музыкальное произведение было выбрано как некий негласный народный гимн, объединяющий поколения.
Народную инициативу подхватили профессиональные и любительские хоровые коллективы, лидеры общественного мнения, представители молодёжных объединений, спортивных сообществ, а также военнослужащие и ветераны специальной военной операции. Креативными и музыкальными партнёрами выступили АНО продюсерский центр «Интеграция» и продюсерский центр Игоря Матвиенко.
В Москве к инициативе по хоровому исполнению любимой миллионами песни присоединился и Николай Расторгуев. Народный артист России одобрил идею и принял решение снять финал общенационального видеоролика на сольном концерте группы «Любэ», прошедшем в Зелёном театре ВДНХ.
В Омской области песню исполнили участники вокального проекта «Голоса третьей столицы». К ним присоединились десятки тысяч омичей, собравшихся на Соборной площади. После этого зрители взялись за руки и выстроились в большой хоровод. Всего праздник в центре города посетили около 150 тысяч человек.
В Белгородской области к народной инициативе присоединились 250 курсантов Центра развития военно-спортивной подготовки граждан «Воин». Они исполнили песню совместно с заслуженным коллективом народного творчества региона, наставниками и участниками СВО.
В Тамбове более 5 тысяч человек исполнили песню хором на Олимпийском поле. В Пскове тысячная толпа у Финского парка подхватила «Коня» вместе с группой «RadioBand». В Подольске её исполнил Архиерейский хор Подольской епархии.
Всего в мероприятиях Дня молодёжи-2026 приняли участие свыше 7 миллионов человек. Он прошёл по всей стране в единой концепции «Мечта. Гордость. Единство». В городах и сёлах страны прошли образовательные, полезные, культурные и концертные программы. Кроме того, в рамках Года единства народов России по всей стране состоялись национальные фестивали, мастерские и акции, отражающие культуры народов. Более 90 партнёрских организаций – молодёжные движения, ведущие российские компании – представили свои проекты и возможности для детей и молодых людей.
Организаторами Дня молодёжи-2026 выступают: Росмолодёжь, Дирекция по организации молодёжных форумов и программ. Генеральный партнёр: Сбер. Стратегическими партнёрами выступают: компания VK, АНО «Национальные приоритеты», Движение Первых, Президентская платформа «Россия – страна возможностей», Российское общество «Знание», Ассоциация «Добро.рф». Официальными партнёрами выступают: ОАО «РЖД», Госавтоинспекция, ПАО «НК «Роснефть», АНО «ИРИ», АССК России, Росмолодёжь.Предпринимай, ВОМО «Всероссийский студенческий корпус спасателей», Проект «Твой ход», Российский Союз Молодежи, АНО «Больше, чем путешествие», Олимпийский комитет России, ФМБА России, ВОД «Волонтеры Победы», ВОД «Волонтеры-медики», Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест», программа развития «Другое Дело», Агентство стратегических инициатив, Движение «Экосистема», Федеральная налоговая служба, Федеральная служба исполнения наказаний, ООО «Международный индор оператор», Общественная организация «МОСТ В БУДУЩЕЕ», ООО «Петэксперт», Киностудия «Союзмультфильм», ОЭЗ «Алабуга». Информационные партнёры – Триколор, ПАО «Аэрофлот», медиахолдинг «Вечерняя Москва», RT, медиахолдинг «MAER», Движение Первых «Классное радио», ГазпромМедиа Холдинг, АНО «Диалог», ПАО «Русский информационный медиахолдинг».