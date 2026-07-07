Пять блогеров из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вошли в федеральную команду «Министерства контента»
Всероссийский проект «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвел итоги заявочной кампании образовательного трека «Министерство контента» – первой в России программы, объединяющей авторов контента и федеральные органы власти для создания социально значимых медиапроектов. На участие в программе поступили заявки от авторов из 89 регионов России и разных стран мира. По итогам конкурсного отбора 550 сильнейших участников получили право пройти обучение по программе дополнительного профессионального образования в Мастерской управления «Сенеж». Среди них – пять жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
«Министерство контента» – уникальный образовательный трек проекта «ТопБЛОГ», который открывает для авторов возможность не только совершенствовать профессиональные медиакомпетенции, но и работать над реальными коммуникационными задачами федеральных ведомств. Программа объединяет государство и лидеров мнений, создавая новую модель взаимодействия, в которой качественный контент становится инструментом доверия, просвещения и общественного развития.
«Второй сезон «Министерства контента» подтвердил: сегодня в России сформировалось большое сообщество авторов, которые хотят не просто создавать популярный контент, а говорить с обществом о действительно важных темах. Более 12 тысяч заявок из всех регионов России и зарубежных стран, конкурс более 22 человек на место – это показатель огромного интереса к программе и высокого доверия к проекту «ТопБЛОГ». Теперь 550 сильнейших участников начнут обучение в Мастерской управления «Сенеж», где будут осваивать современные инструменты государственных коммуникаций, работать с ведущими экспертами страны и готовиться к созданию медиапроектов совместно с шестью федеральными министерствами России. Мы уверены, что именно такие авторы формируют новую культуру общественного диалога и становятся голосами, которым доверяют», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
В рамках заявочной кампании участники выбирали одно из шести профильных направлений, реализуемых совместно с Минздравом России, Минпромторгом России, Минпросвещения России, Минспорта России, Минсельхозом России и Минэкономразвития России. Именно команды этих федеральных ведомств в ближайшие месяцы будут сопровождать участников программы, совместно с ними разрабатывать отраслевые медиапроекты и формировать новый стандарт взаимодействия государства с авторами социально значимого контента.
Самым популярным направлением у блогеров стало «Просвещение», получившее более 51% заявок, 17,6% авторов решили попробовать свои силы в треке «Международный туризм», 11,1% и 8,3% заявок было отдано направлениям «Здоровье» и «Промышленность» и оставшиеся почти 12% участников выбрали направления «Спорт» и «Агротехнологии».
От Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заявки на участие во втором сезоне программы «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» подали 114 жителей, из которых пять авторов вошли в число сильнейших.
Андрей Адельшин из Нижневартовска – учитель физической культуры, многократный победитель проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и автор семейного блога, который через личный пример популяризирует ценности отцовства, спорта и крепкой семьи. Начав вести блог для привлечения детей в секцию каратэ, сегодня он вдохновляет тысячи подписчиков по-новому взглянуть на роль семьи в жизни человека. «Я хочу, чтобы после просмотра моего контента люди хотя бы на секунду задумались: семья – это не про сложности, а про счастье. Если хотя бы один человек посмотрит на это по-другому, значит, все было не зря», – говорит Андрей.
Александр Андриенко из Сургута – учитель, советник директора по воспитанию и специалист с многолетним опытом работы в сфере государственных и общественных коммуникаций. За его плечами работа в пресс-службе администрации, взаимодействие с некоммерческим сектором и сопровождение деятельности депутата Государственной Думы, а сегодня он развивает личный блог, посвященный популяризации профессии педагога и современного образования. «Я хочу развивать свой блог так, чтобы он помогал повышать престиж профессии учителя, совершенствовать мои навыки в сфере медиакоммуникаций и показывать, что современный педагог – это лидер, наставник и человек, который вдохновляет других на развитие», – уверен Александр.
Руководитель АНО «Круг надежд», лидер общественного мнения и многодетная мама Надежда Сергаева из Сургута через свои проекты и блог продвигает семейные и духовно-нравственные ценности. Вместе с командой она реализует социальные инициативы, сотрудничает с администрацией города и добровольческими организациями, а участие в «ТопБЛОГе» рассматривает как возможность усилить свои компетенции в создании социально значимого контента. «Я хочу развивать свои проекты и блог так, чтобы они помогали еще большему числу семей, запускать новые социальные инициативы, осваивать современные инструменты коммуникации и объединять вокруг важных общественных ценностей людей, готовых менять жизнь к лучшему», – делится Надежда.
Виктория Будилова из Нефтеюганска – учитель английского языка, советник директора по воспитанию и эксперт Российского детско-юношеского центра, которая превращает школьные соцсети в современное медиапространство для детей, родителей и педагогов. Благодаря ее работе школьный контент стал живым и интерактивным, а победа в грантовом конкурсе позволила запустить школьное радио «ШКОЛА.FM», где ученики сами создают подкасты, интервью и образовательные проекты. «Я хочу, чтобы школьные медиа стали настоящим ресурсом воспитания: вдохновляли детей на участие в социальных инициативах, объединяли семьи и педагогов, помогали школьникам становиться авторами собственных проектов и показывали, что воспитание может быть современным, интересным и по-настоящему значимым», – отмечает Виктория.
Людмила Болдовская из Ханты-Мансийска – педагог с многолетним опытом, которая через свой блог рассказывает о современной школе, делится профессиональными практиками и вдохновляет коллег на развитие. За плечами Людмилы – опыт работы учителем, директором школы, а также обучение в сфере педагогики и психологии, что помогает ей создавать полезный контент для педагогического сообщества и родителей. «Я хочу вывести свой блог на новый уровень, освоить современные форматы и стать голосом педагогического сообщества своего региона – поддерживать, вдохновлять и объединять учителей, родителей и всех, кто заинтересован в развитии современного образования», – рассказывает Людмила.
В комплексном конкурсном отборе авторы прошли оценку портфолио, профессионального и медиаопыта, мотивации к созданию общественно значимого контента, а также тестирование на уровень критического мышления. Следующим этапом для блогеров станет обучение по программе дополнительного профессионального образования «Государственный контент как инструмент стратегического влияния» на базе Мастерской управления «Сенеж», которую также будут проходить сотрудники федеральных и региональных органов исполнительной власти. В течение месяца авторы вместе с ведущими экспертами страны будут изучать современные подходы к созданию общественно значимого контента, осваивать инструменты стратегических коммуникаций, работать с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом, учиться анализировать аудиторию, выстраивать доверительный диалог с обществом и создавать медиапроекты, способные оказывать реальное влияние на развитие ключевых отраслей страны.
После участников ждет еще один конкурсный этап. Из 550 авторов будут определены 180 сильнейших блогеров – по 30 человек в каждом из шести тематических направлений. Они продолжат работу совместно с профильными федеральными министерствами, разрабатывая медиапроекты, направленные на решение государственных коммуникационных задач.
Финалом трека станет защита разработанных проектов перед экспертами и представителями федеральных ведомств. Лучшие участники получат возможность продолжить сотрудничество с государственными структурами, реализовать собственные инициативы и войти в сообщество авторов, формирующих современную культуру общественных коммуникаций в России.
Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Уже шестой год он помогает находить, обучать и поддерживать авторов, которые создают социальный контент в диалоге с повесткой современной России. В настоящее время открыт прием заявок на образовательный трек «Медиакампус», который научит ключевым навыкам работы в соцсетях. Принять участие в проекте могут авторы контента без возрастных и географических ограничений, подав заявку на сайте проекта.