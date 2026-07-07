«Личность за наличность»: югорским школьникам расскажут о кибермошенничестве
Общество «Знание» совместно с Банком России продолжают новый образовательный проект «Лето под контролем». Он направлен на формирование у подростков навыков безопасного поведения в современных условиях.
Вторая встреча в рамках проекта состоится 15 июля в 12:00 (местное время). Прокурор отдела по надзору за оперативно-разыскной деятельностью Прокуратуры Свердловской области Алексей Гусев расскажет об актуальных угрозах в цифровой среде. Лекция поможет вовремя распознать схемы киберпреступников и повысит правовую грамотность в сети. Зарегистрироваться на участие можно на сайте Российского общества «Знание» по ссылке.
Отметим, материалы проекта направлены на развитие критического мышления, повышение финансовой и цифровой грамотности, а также формирование ответственного поведения у подрастающего поколения. Онлайн-лекции будут доступны на сайте Общества «Знание» после предварительной регистрации. Мероприятие соответствует целям и задачам нац.проекта «Молодежь и дети», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.
Знание.Безопасность — это просветительский проект Общества «Знание», направленный на профилактику вовлечения в противоправную и деструктивную деятельность, противодействие терроризму и экстремизму, финансовому мошенничеству, а также на развитие критического мышления и навыков безопасного поведения. Для слушателей проводятся лекции, мастер-классы и курсы, которые учат распознавать манипуляции и фейки в цифровой среде и офлайне, защищаться от телефонного и онлайн-мошенничества, противостоять вербовке.