Свыше 30 тысяч семей Югры получили поддержку от Отделения СФР по ХМАО-Югре с начала года
Наиболее востребованная мера социальной поддержки среди жителей Югры - единое пособие. Оно назначается семьям, чей среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума, и предоставляется беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки (до 12 недель), а также одному из родителей ребёнка в возрасте от 0 до 17 лет.
С начала года Отделение СФР по ХМАО-Югре одобрило 30 тысяч заявлений, обеспечив финансовую помощь тем, кто в ней нуждается.
С июня этого года начала действовать новая мера поддержки – ежегодная выплата для работающих родителей двух и более детей. Право на неё имеют оба родителя (усыновители, опекуны, попечители), воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если ребёнок обучается очно. Для получения выплаты среднедушевой доход семьи в 2025 году не должен превышать величину 1,5 прожиточного минимума в регионе на человека.
За месяц Отделение СФР по ХМАО-Югре одобрило 10 552 заявления от работающих родителей Югры.
Важнейшим инструментом поддержки семей с детьми остаётся материнский (семейный) капитал. Сертификат оформляется в проактивном порядке сразу после рождения ребёнка, без личных заявлений родителей. В 2026 году его размер составит 728 921 рубль на первого ребёнка и 963 243 рубля для семей, в которых родился или усыновлён второй, третий ребёнок или последующие дети и которые ранее не получали сертификат на материнский капитал. Если это право использовано, то при появлении второго ребёнка (после 2020 года) родители получают доплату в размере 234 321,27 рубля.
С начала года Отделение СФР по ХМАО-Югре оформило 3 628 сертификатов на материнский капитал югорским семьям.
Также родители могут оформить пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Оно назначается Отделением СФР по ХМАО–Югре одному члену семьи при выходе в отпуск по заявлению у работодателя. Размер пособия равен 40% от среднего заработка за предыдущие два года. Выплата пособия продолжается даже в том случае, если досрочно выйти из отпуска на полный рабочий день.
Более 17 тысяч работающих родителей Югры получают пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет.
Кроме того, региональное Отделение Соцфонда выплачивает пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, при передаче ребенка в семью, а также пособия семьям военнослужащих по призыву.
Узнать обо всех мерах поддержки семьям с детьми и условиях их получения, предоставляемых фондом, можно на сайте СФР в разделе «Семьям с детьми» https://sfr.gov.ru/grazhdanam/semyam_s_detmi/
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО–Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
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