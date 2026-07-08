Семейное фото офицера Росгвардии участвует в проекте «Ханты-Мансийск — город семейного благополучия»
Многодетная семья офицера Управления Росгвардии по ХМАО — Югре капитана полиции Натальи Зотеевой присоединилась к социальному фотопроекту «Ханты-Мансийск — город семейного благополучия». Акция организована местной администрацией в рамках Года молодой семьи, объявленного Губернатором автономного округа.
В преддверии государственного праздника — Дня семьи, любви и верности, фотопортрет супругов Зотеевых с детьми, совместно с фотографиями других крепких и больших семей, украсил лайтбоксы, расположенные на центральных аллеях окружной столицы.
Цель проекта — формирование позитивного образа семьи и поддержка традиционных ценностей.
Наталья Зотеева награждена региональной медалью «Материнская слава», а её супруг Павел удостоен медали «Отцовская слава». Супруги вместе уже 20 лет: их знакомство состоялось на соревнованиях по плаванию.
В настоящее время Зотеевы воспитывают в своих детях любовь к спорту, ведут активный образ жизни и участвуют во всероссийских и окружных конкурсах. В 2022 году семья заняла третье место в номинации «Многодетная семья» на региональном конкурсе «Семья года Югры».
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