95 лет изданию «Новости Югры»

В Республике Мордовия на берегу Сузгарьевского водоёма проходит Всероссийский семейный туристский фестиваль «Больше, чем путешествие». Фестиваль продлится до 12 июля. Организатором выступает программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».