95 лет изданию «Новости Югры»
7 июля в культурно-театральном центре Югра-Классик состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 95-летию старейшего печатного издания автономного округа – Новости Югры. На праздничный вечер собрались ветераны редакции, действующие журналисты, партнёры, представители органов власти, общественных организаций и читатели газеты.
Торжество началось с показа трейлера документального фильма «Сила печатного слова», рассказывающего об истории газеты, которая на протяжении почти века остается летописцем жизни Югры. За эти годы издание не раз меняло название – от «Ханты-Манчи Шоп (Шой)» до «Новостей Югры», однако неизменным оставалось главное: внимание к человеку, его труду и судьбе. На страницах газеты находили отражение важнейшие события истории округа – годы Великой Отечественной войны, освоение нефтегазового комплекса Западной Сибири, строительство новых городов, становление автономного округа и современные достижения региона.
Особенно тёплой частью вечера стала встреча с ветеранами журналистики. Они поделились воспоминаниями о первых рабочих днях, рассказали о том, как создавались материалы без компьютеров и интернета, и дали напутствия молодым коллегам. Их рассказы ещё раз подтвердили, что настоящая журналистика всегда строилась на ответственности, честности и уважении к читателю.
С юбилеем коллектив газеты поздравил губернатор Югры Руслан Кухарук. Он отметил, что журналисты «Новостей Югры» не только освещали события, но и сами создавали историю региона. «Вы и ваши предшественники были не только теми, кто писал живую летопись Югры и нашей страны. Вы создавали историю, которая сегодня является нашим достоянием. Спасибо всем, кто сохранил традиции профессиональной, честной журналистики и верность своему делу», – подчеркнул глава региона.
Губернатор также отметил, что архивные публикации газеты сегодня являются важными историческими документами, которые помогают сохранять память о прошлом и подтверждать значимые страницы истории Югры.
Во время торжественного вечера Руслан Кухарук, председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков и секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин вручили сотрудникам редакции почётные грамоты, благодарственные письма и профессиональные награды.
Праздничную атмосферу дополнили музыкальные номера и поздравления гостей. Однако главным событием вечера стала возможность вновь вспомнить богатую историю окружной газеты и выразить признательность людям, которые на протяжении 95 лет сохраняют традиции качественной журналистики.
Юбилей «Новостей Югры» стал праздником не только для коллектива редакции, но и для всех жителей округа. Ведь история газеты – это история самой Югры, её людей, достижений и важных событий, которые из поколения в поколение сохраняются на страницах старейшего печатного издания региона.
Пётр Молданов