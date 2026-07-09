Будущее создается сегодня: молодежи УрФО презентуют концепцию форума «УТРО»
Просветительская встреча состоится 13 июля в онлайн-формате. К подключению приглашаются все желающие.
Перед слушателями выступит лектор Российского общества «Знание», программный директор форума «УТРО» Алексей Суворов.
Он представит общую концепцию и программу форума, который пройдет в Курганской области с 1 по 6 сентября, расскажет о ежедневных темах мероприятия, среди которых «Память поколений – мост к единству», «Труд, создающий наследие», «Родные корни», «Общее будущее», «Здоровая нация – сильная страна».
Также он продемонстрирует тематику площадок: «Урал семейный» – Курганская область, «Урал туристический» – Челябинская область, «Урал исторический» – Свердловская область, «Урал здоровый» – Тюменская область, «Урал служащий» –Ханты‑Мансийский автономный округ – Югра, «Урал рабочий» – Ямало‑Ненецкий автономный округ.
Кроме того, Алексей Суворов расскажет о возможностях для участников: слушатели узнают, как подать заявку – это могут сделать не только жители УрФО, но и молодёжь со всей страны, а также поймут, как стать волонтером. Лектор представит, чего ожидать на площадках, и поделится региональными особенностями и специализированными мероприятиями.
Отметим, что Российское общество «Знание» выступает программным партнером форума «УТРО».
Начало: 15:00.
Формат: онлайн.
Зарегистрироваться на участие и посмотреть трансляцию можно на сайте Российского общества «Знание» по ссылке.