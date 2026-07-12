В День рыбака одни ловят добычу на крючок, другие – выпускают мальков в реки Югры
День рыбака – праздник для всех, кто занимается рыболовством, разводит мальков или хотя бы ест зажаристую рыбку за своим столом.
В преддверии праздника инспекторы Ханты-Мансийского управления Природнадзора Югры участвовали в мероприятиях по подсчету и выпуску молоди ценных пород рыб в реки Югры.
В округе для компенсации ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам и среде их обитания, бассейны реки Обь и протоки Малая Чупкова пополнили молодью муксуна и пеляди.
«Муксун и пелядь — не просто «ценные рыбы», они занимают конкретные экологические ниши. Сокращение этих популяций может поменять пищевые цепи: страдают хищники, а также виды, которые зависят от них в плане кормовой базы», – пояснили специалисты значение для экологии подобных акций.
С Днем рыбака поздравил югорчан глава Белоярского района – арктической территории в Югре – Сергей Маненков, известный, кроме прочего, своими кулинарными талантами:
«Для многих людей рыбалка – это не просто хобби, а возможность насладиться красотой природы, погрузиться в тишину и ощутить особую атмосферу ожидания поклёвки. Для миллионов людей по всему миру рыболовство является важной профессией. Этот день также напоминает нам о необходимости бережно относиться к водным ресурсам, сохранять рыбные запасы и поддерживать чистоту рек и озёр».
Сам заядлый рыбак, Сергей Петрович с уверенностью заявляет:
«Рыбалка – это дело клевое! Поздравляю всех рыбаков с праздником! Желаю отличного клёва, щедрой добычи, хорошей погоды, ярких эмоций и приятного отдыха на природе. Пусть рыбалка приносит вам радость и удовлетворение!»