Лесным пожарным Югры удалось значительно сократить площадь природных пожаров в регионе
По данным оперативной сводки о лесопожарной обстановке в Ханты-Мансийском автономном округе на 9 часов утра 12 июля 2026 года, в регионе действуют 8 лесных пожаров.
Очаги зафиксированы в Нижневартовском, Берёзовском и Ханты-Мансийском районах на общей площади 3552,9 гектара. Три лесных пожара локализованы на площади 690,4 гектара. На тушении работают 322 человека. Задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников.
На территории Нижневартовского района апродолжает действовать режим ЧС. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.
За последние сутки в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре зарегистрировано два лесных пожара.
Всего за 2026 год в регионе зарегистрировано 319 лесных пожаров на общей площади 31926,86 гектара, 25 ландшафтных пожаров на общей площади 1698,26 гектара.
При обнаружении возгорания в лесу необходимо сообщить о нём по любому из круглосуточных номеров:
— 8(3467)331546 – диспетчерская служба Авиалесоохраны Югры
— 88001009400 – прямая линия лесной охраны (звонок бесплатный)
— 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.