Югорчане хвастаются в соцсетях полными вёдрами грибов
Жители Югры начали массово собирать грибы и делиться результатами в соцсетях. На опубликованных фото — вёдра, пакеты и даже тазики, наполненные крупными экземплярами. Попутно грибники находят и лесные ягоды, пишет издание 86.ru.
Жительница Мегиона Елена собрала несколько пакетов грибов в районе АБЗ. По её словам, при жарке дикоросы источали насыщенный аромат. «Грибы пошли потихонечку. И морошка кстати тоже есть. Процесс пошёл. Всем отличного открытия сезона, нашего, сибирского!» — поделилась она в соцсетях.
Грибники сообщают, что дикоросы появились и под Сургутом. Жители собирают вёдрами лисички и красноголовики, иногда попадаются даже белые грибы.