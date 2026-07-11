Новую технологию водоочистки без химикатов апробировали в Югре
В посёлке Высокий идет тестирование новой технологии – мобильной установки водоочистки станции УВП-50 для улучшения качества воды для местных жителей.
Производители новинки – «Техмаш» (Московская область) – сами определяют принцип ее работы как «физика вместо химии»: оборудование очистит до 50 м³ воды в час без химических реагентов, за счёт естественных процессов.
«Сейчас специалисты тестируют три метода обработки воды, а каждую пробу проверяют в лаборатории на соответствие нормам СанПиНа. Технология обладает рядом преимуществ: процессы полностью автоматизированы, фильтры промываются без остановки станции, а благодаря модульной конструкции оборудование монтируется быстро, без масштабных строительных работ», – сообщили специалисты департамента ЖКК и энергетики Югры.
На первом этапе апробации специалисты компании «Маяк» должны оценить качество водоподготовки и удобство в эксплуатации, а также рассчитать затраты на обслуживание.Компания возьмет на себя обслуживание в первый год работу установки: будет проводить онлайн-мониторинг, обучит персонал обеспечит своевременную замену фильтров за свой счёт.
Отметим, что подобная станция уже действует в посёлке Покур Нижневартовского района.