12 июля – День рыбака
Уважаемые друзья!
От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и от себя лично поздравляю вас с Днем рыбака!
Рыбный промысел в Югре – важный сектор экономики и традиционный вид хозяйственной деятельности северян.
С незапамятных времен реки кормили целые поколения, формировали человеческий характер, наделяя рыбаков терпением и мудростью, умением не отступать перед суровой стихией. Рыбацкое ремесло стало и частью культурного кода: оно отразилось в сказаниях и легендах, семейных традициях и том особом отношении к природе, которое передается от деда к внуку.
Сегодня рыбная отрасль, как и прежде, в почете. Это не только трудовая занятость жителей прибрежных городов и поселков, но и продовольственная безопасность, стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Уважаемые друзья! Спасибо вам за ваш нелегкий, но такой необходимый труд, верность профессии, рациональное отношение к богатствам, подаренным самой природой. Желаю вам здоровья, благополучия, рыбацкой удачи. Пусть сети приносят только богатый улов, пусть погода благоволит, а дома всегда ждут любящие вас семьи. С праздником, с Днем рыбака!
Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков