12 июля – День российской почты
Уважаемые почтовые работники!
От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!
Почта России – одна из старейших организаций и огромная система, которая прочно связывает людей, предприятия, организации, страны и города.
В руках почтовых работников – личная корреспонденция, важные документы, юридически значимые решения. Доставляя их адресатам, вы обеспечиваете деловую активность страны, помогаете людям почувствовать связь с родными и близкими.
Ваш ежедневный труд служит примером ответственности, сохранения сложившихся традиций надежности и доступности услуг, а также внедрения передовых технологий для более удобного, эффективного взаимодействия с населением.
Уважаемые почтовые работники! В этот праздничный день примите пожелания здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия. Пусть каждый день приносит радость от выполненной работы, а дома вас ждут тепло, любовь и понимание близких. Счастья вам и уверенности в каждом новом дне!
Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков