В хантыйской деревне «Вэнт корт» отпраздновали День рыбака
11 июля в городской черте Ханты-Мансийска берег Иртыша наполнился особым теплом. В хантыйской деревне «Вэнт корт» состоялось событие, ставшее новой яркой страницей в культурной жизни региона: коренные жители ханты и манси впервые провели собственный «День рыбака». Инициатором этого душевного торжества выступила заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры Фаина Павловна Иштимирова. На общественных началах она сумела объединить единомышленников ради сохранения вековых традиций, организовала и провела культурную программу.
Июльский день выдался по-настоящему щедрым. Сама природа располагала к празднику. Уютная и живописная деревня стала идеальным местом для того, чтобы отпраздновать один из самых любимых профессиональных дней России. На берегу собрались те, для кого рыболовство испокон веков было не просто ремеслом, а ключевым образом жизни и залогом выживания для коренных жителей автономного округа.
Праздник начался с глубокого почтения к природе. Глава старейшин города Ханты-Мансийска Александр Михайлович Константинов провёл древний обряд поклонения Водному Духу. Это сакральное действо имело ясную цель: попросить у могучей реки чистой воды и обильного улова, дабы она и дальше продолжала кормить людей.
Атмосфера праздника была пронизана искренним гостеприимством. Гости принесли с собой домашние угощения, коллективно накрыли богатый яствами стол. В течение солнечного дня над берегом Иртыша лились протяжные песни и звенели национальные мелодии в исполнении фольклорного коллектива «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска») и артисты художественного чтения, вовлекая всех в круг традиционных танцев.
Пока женщины хлопотали у стола, мужчины от мала до велика, взялись за удочки и спиннинги, пытаясь перехитрить речную рыбу. Мероприятие завершилось неспешным совместным чаепитием, во время которого звучали истории о самом большом улове и воспоминания предков.
День рыбака в деревне «Вэнт корт» стал гораздо большим, чем просто профессиональный праздник или повод для народных гуляний. Он превратился в живой символ неразрывной связи человека и природы, где современные радости гармонично переплелись с глубоким почитанием духов воды и земли.
Это ещё одно доказательство того, что истинная культура живёт в живом общении поколений, в совместных трапезах на берегу родной реки и в бережном отношении к наследию предков. Пусть этот добрый праздник станет прекрасной традицией, которая будет передаваться из поколения в поколение, сохраняя уникальную душу Севера.
Николай Меров