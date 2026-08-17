С начала года 106 самозанятых оформили добровольное страхование в Отделении СФР по ХМАО-Югре для получения выплат по больничному листу
Все заявления приняты в электронном виде через мобильное приложение «Мой налог» и портал Госуслуг. Это участники эксперимента по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности, который начался в январе этого года.
Программа позволяет самозанятым получать выплаты по больничному листу на тех же условиях, что и наёмные работники. Участвовать в ней могут работающие на себя граждане, которые применяют налог на профессиональный доход. Для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд и делать взносы на страхование по временной нетрудоспособности.
Размер выплат определяется выбранной страховой суммой: 35 или 50 тысяч рублей, а также продолжительностью страхового стажа и периода участия в эксперименте.
«На сегодняшний день 106 самозанятых Югры оформили в региональном Отделении Социального фонда России участие в программе. Более 70% из них при этом сделали выбор в пользу более высокой страховой суммы, исходя из которой будут предоставляться больничные выплаты — это 50 тысяч рублей. Чем выше сумма, тем больше размер выплат при наступлении болезни», — прокомментировала управляющий Отделением СФР по ХМАО-Югре Ольга Галюк.
Самозанятый сможет получить выплаты по больничному листу спустя шесть месяцев после внесения годового взноса либо непрерывного перечисления ежемесячных взносов. По действующим правилам, они уплачиваются с месяца, следующего за месяцем регистрации в программе.
Это значит, что участники эксперимента, которые присоединились к нему в январе, сделали первый взнос в феврале. По итогам июля у них появится право на получение больничного, сами выплаты при этом поступят в августе в случае закрытия больничного листа.
Стоит иметь в виду, что проводимый эксперимент распространяет своё действие только на получение самозанятыми выплат по болезни и не касается декретных выплат, которые положены, например, во время отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за детьми до 1,5 лет.
Для получения консультации можно обратиться к специалистам Отделения СФР по ХМАО – Югре, позвонив в региональный контакт-центр для страхователей 8(3467)23-86-01.
Отделение СФР по ХМАО-Югре