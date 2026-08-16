Фестиваль «Музыкальная экспедиция» завершился в Югре
Пять дней, восемь сел и деревень и более 600 километров по Югре – так прошел маршрут фестиваля-путешественника «Музыкальная экспедиция». Артисты добирались до зрителей вертолетом, теплоходом и автобусом, чтобы исполнить мировую классику там, куда музыка добирается редко.
Проект существует с 2014 года и каждый раз меняет привычное представление о том, где должна звучать классическая музыка. Вместо концертных залов его участники выбирают исторические и природные локации: леса, горы, заповедники, промышленные площадки и небольшие населенные пункты. Все выступления бесплатны. На этот раз музыкальный маршрут пролег через югорскую глубинку.
– Состав исполнителей у нас самый выдающийся в каждой экспедиции. Для людей это уникальный шанс послушать хорошую музыку – в этом и есть наша миссия, – говорит виолончелист и автор проекта Борис Андрианов.
Вместе с ним в путешествие отправились гитарист Дмитрий Илларионов – обладатель Гран-при крупнейшего конкурса классической гитары Guitar Foundation of America и номинант лонг-листа премии Grammy, один из ведущих скрипачей мира Андрей Баранов, флейтистка Анна Комарова, виолончелистка Анна Кошкина. Джазовую линию экспедиции представили Полина Орбах и Михаил Иванов. Программу вел Александр Островский, который также участвовал в музыкальных номерах как перкуссионист.
Для Дмитрия Илларионова Югра стала уже не случайной точкой на гастрольной карте. Впервые он приехал сюда летом годом ранее – и теперь вернулся.
– Ты приезжаешь и понимаешь, что там никогда не было такой музыки. Понятно, что в Сургуте к такому привыкли, а вот эти маленькие поселки очень ждут, – говорит музыкант.
С Борисом Андриановым Илларионов играет дуэтом уже 25 лет. Их сочетание – виолончель и гитара – само по себе необычно. Но именно в этом музыканты видят возможность показать слушателям инструмент с неожиданной стороны.
– Открывать для зрителей новые грани гитары – что она может играть и с оркестром, и с отдельными нетривиальными инструментами, – объясняет Илларионов.
От музея – в небо
Старт экспедиции дали в Ханты-Мансийске. Теплый летний вечер, новое культурное пространство «Музей рядом» на территории Музея Природы и Человека, открытая площадка и живая музыка собрали жителей и гостей города на первый концерт.
А уже на следующий день привычная сцена осталась далеко позади. Музыканты поднялись на борт вертолета авиакомпании «ЮТэйр» и отправились в Болчары Кондинского района.
Необычная поездка едва не превратилась в полноценный концерт еще до прибытия в село. Артисты сыграли прямо в вертолете – так в коллекции экспедиции появилась еще одна площадка, которую вряд ли найдешь в афише обычного музыкального фестиваля.
В Болчарах музыкантов встречали всем селом. А затем произошло событие, которое, пожалуй, точнее всего передает смысл экспедиции. Организаторы узнали, что на стоящей неподалеку плавучей поликлинике дежурят медики и не могут прийти на концерт. Музыканты решили не оставлять их без музыки и сами отправились к врачам.
– Концерт получился душевным и теплым. Наши музыканты узнали, что медики не могут прийти из-за дежурства, и решили сами приехать к ним и сыграть прямо на теплоходе, – рассказала заместитель губернатора Югры Елена Майер.
Концертный зал – река
Дальше экспедиция продолжилась по воде. После Болчаров музыканты пересели на теплоход. Впереди были Нялинское и Селиярово Ханты-Мансийского района, затем Сытомино, Лямина и Высокий Мыс Сургутского района. Каждая остановка была не просто очередным концертом, а отдельной историей.
В Нялинском музыканты сыграли для Раисы Ивановны и Юрия Владимировича Белкиных. Супруги прожили вместе 65 лет, но сами прийти на концерт не смогли. Поэтому артисты приехали к ним лично.
В Сытомино гостей познакомили с местными традициями: Любовь Николаевна и Мария Яковлевна Сенгеповы провели хантыйский огненный обряд. После выступления музыканты посетили школьный музей, где хранятся уникальные экспонаты. В Ляминой музыкальный вечер продолжили уже местные жители – устроили для гостей собственное выступление. В Высоком Мысе музыканты вместе со слушателями поздравили с 80-летием местную жительницу Марию Александровну Волковскую.
Финальный концерт речного маршрута прозвучал для команды теплохода. В знак благодарности за гостеприимство музыканты устроили для экипажа отдельное выступление. Путешествие по воде стало возможным благодаря партнерству с судоходной компанией «Аганречтранс».
Музыка, которая приезжает сама
После маршрут продолжился на автобусе. Артисты отправились в Барсово и к знаменитой Барсовой горе, а затем – в этнографическую деревню Русскинская и местный музей Природы и Человека. Последняя точка стала финальным аккордом большого культурного путешествия.
Но, пожалуй, главный результат экспедиции измеряется не километрами и количеством концертов. Он – в тех моментах, когда музыка сама приходит к тем, кто не может прийти к ней.
«Музыкальная экспедиция» стала частью системной работы по созданию единого культурного пространства Югры. По словам Елены Майер, уже третий год в округе действует гастрольная карта, объединяющая муниципалитеты Югры и регионы Уральского федерального округа. В ее рамках проходят лекции, спектакли, выставки и концерты. Свою экспедицию в югорскую глубинку организовала и Сургутская филармония.
В Югре классическая музыка на несколько дней отказалась от привычных стен концертных залов. Она поднялась в небо, вышла на реку, заглянула в маленькие поселки и пришла в гости к тем, кто не смог добраться до сцены.