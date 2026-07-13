Почти 35 тыс. россиян за полгода получили новое жилье по программе расселения аварийных домов
Около 595 тыс. кв. м непригодного жилья расселили по всей России за первое полугодие 2026 года. В новые дома переехали более 34,8 тыс. человек. Фонд развития территорий выступает оператором данной программы под кураторством Минстроя России.
«Планомерная реализация программы по расселению аварийного жилья позволяет напрямую влиять на повышение качества жизни людей. За полгода в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» более 34,8 тыс. жильцов аварийных домов переехали в новые дома, расселено около 595 тыс. кв. м непригодного жилищного фонда. Осознавая высокую социальную значимость программы, регионы активно включаются в работу. За счет их собственных средств из общего количества переселенных людей жилищные условия улучшили более 15,2 тыс. человек, а объем непригодного для проживания жилищного фонда сократился на 257,7 тыс. кв. м. И эта работа продолжается, чтобы как можно больше людей смогли переехать в комфортные дома», – сказал Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.
По его словам, среди регионов-лидеров по выполнению этой программы за полгода – Московская область, где расселено 77,1 тыс. кв. м жилья, Ямало-Ненецкий автономный округ – 70,3 тыс. кв. м, Ростовская область – 43,3 тыс. кв. м, Ханты-Мансийский автономный округ – 40,3 тыс. кв. м, Пермский край – 27,9 тыс. кв. м.
С 2025 года в программу вошли и воссоединенные регионы. Нарастающим итогом до конца 2027 года жилищные условия планируют улучшить для более 2,2 тыс. жителей.
Программа расселения аварийных домов реализуется с 2008 года по поручению Президента. С момента включения ее в нацпроект с 2019 года свои жилищные условия улучшили около 1 млн человек, а объем расселенных домов превысил 16,5 млн кв. м.