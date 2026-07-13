Почти 35 тыс. россиян за полгода получили новое жилье по программе расселения аварийных домов

Представители уличной культуры и спорта из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры могут подать заявку на участие в IX сезоне Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» до 25 июля. Региональные атлеты, тренеры, танцоры, художники, видеографы и дизайнеры одежды старше 14 ле