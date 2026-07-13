Более 160 ветеранов СВО из Югры приняли в центрах реабилитации Социального фонда России
С начала года 167 ветеранов специальной военной операции получили услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в реабилитационных центрах Социального фонда России.
Каждый центр реабилитации оснащён современным лечебно-диагностическим оборудованием, которое поможет восстановить здоровье. В зависимости от профиля заболевания специалисты определят методику лечения и проведут необходимые процедуры.
«Фонд обеспечивает персональное сопровождение каждого участника СВО на протяжении всего процесса: с момента подачи заявления, пока они находятся на лечении и до возвращения домой. Посетить центры можно раз в год. Герои России и инвалиды I группы получают направление в центры Социального фонда во внеочередном порядке», – рассказала Ольга Галюк управляющий Отделением СФР по ХМАО – Югре.
Проездные билеты до центров реабилитации Социального фонда России и обратно предоставляются на поезд и самолёт. Проездной оформляется специалистами Отделения СФР по ХМАО-Югре одновременно с одобрением заявки на лечение. Участник СВО сможет выбрать, в какой форме получить оплату дороги: компенсацией или в виде проездного билета в момент подачи заявления.
«Предоставление услуг: лечение, питание, прохождение процедур в центре, отношение персонала к лечащимся, заслуживает самых высоких оценок», – написал один из участников СВО из Нефтеюганска, прошедший лечение в центре реабилитации Соцфонда России.
«Хотел бы сказать благодарственные слова вашим сотрудникам. Очень грамотные и отзывчивые люди, всегда объяснят, расскажут и ответят на все интересующие вопросы. Всегда с улыбкой встретят. Даже по телефону можно решить вопросы», - поделился своими впечатлениями ещё один ветеран специальной военной операции после прохождения лечения.
С этого года ветераны могут приезжать на лечение в реабилитационные центры Социального фонда России вместе с сопровождающими, которым также оплачивается проезд, проживание и питание. Это касается участников СВО с первой группой инвалидности или нуждающихся в сопровождении по медицинским показаниям. С начала года шесть ветеранов съездили на лечение с сопровождающими лицами.
Посмотреть список Центров реабилитации Соцфонда, а также ознакомиться с услугами, которые они предоставляют можно на сайте фонда в разделе «Реабилитационные центры» https://sfr.gov.ru/about/rehabilitation_centers/
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
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Отделение СФР по ХМАО-Югре