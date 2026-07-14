В Югре Росгвардия обеспечила безопасность Всероссийского форума развития гражданского общества «Добрино»
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре совместно с коллегами из регионального УМВД России обеспечили безопасность проведения Всероссийского форума развития гражданского общества «Добрино» в Ханты-Мансийске.
На время проведения молодежного форума для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности его участников были выставлены посты охраны порядка из числа сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.
В целях своевременного реагирования на изменение оперативной обстановки в Управлении Росгвардии по ХМАО — Югре была развернута группа контроля оперативного штаба.
В работе форума приняло участие более 500 лидеров гражданского общества из 40 регионов России и стран ближнего зарубежья — это авторы социальных проектов, координаторы добровольцев, представители некоммерческих организаций, федеральных движений, вузов и органов власти.
Нарушений общественного порядка и происшествий допущено не было.
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