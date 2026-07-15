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В Югре при содействии спецназа Росгвардии пресечены нарушения миграционного законодательства

15.07.2026

В Сургуте сотрудники ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в оперативно-профилактическом мероприятии по контролю за соблюдением миграционного законодательства Российской Федерации, проводимом органами внутренних дел региона.

В рамках рейда в отдел по вопросам миграции УМВД России по г. Сургуту было доставлено более 180 человек. По итогам проверки в отношении трёх иностранных граждан приняты решения о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации.

Работа по выявлению нарушений миграционного законодательства продолжается.

  
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15.07.2026

15.07.2026