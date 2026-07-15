Более 1,5 тысяч жителей региона получили путевки на санаторно-курортное лечение от Отделения СФР по ХМАО – Югре
В этом году Отделение Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре обеспечило путевками на санаторно-курортное лечение 1 558 человек, в том числе 512 детей с инвалидностью и сопровождающих их лиц.
Получить путёвки могут федеральные льготники, среди которых — граждане с инвалидностью (в том числе дети), ветераны боевых действий, члены семей погибших инвалидов войны и участников боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, лица, подвергшиеся воздействию радиации.
Все путевки Отделение СФР по ХМАО – Югре предоставляет гражданам в соответствии с профилем их заболевания и только при наличии медицинских показаний. Продолжительность лечения в санатории составляет 18 дней, для детей с инвалидностью и сопровождающих их лиц — 21 день, а для граждан с болезнями спинного или головного мозга — от 24 до 42 дней.
«Хочу обратить особенное внимание на то, что лечение в санатории возможно только в том случае, если человек не отказался от набора социальных услуг в натуральной форме и оставил за собой право на санаторно-курортное лечение. Проезд к месту лечения и обратно для льготников бесплатный. Если человек отказался от бесплатного проезда, выбрав взамен денежную выплату, то проезд он будет оплачивать самостоятельно», – рассказала Ольга Галюк управляющий Отделением СФР по ХМАО – Югре.
Одновременно с путевкой предоставляются талоны на бесплатный проезд на междугородном транспорте при условии сохранения услуги в части проезда в натуральном виде.
Всего в этом году Отделение фонда заключило 19 государственных контрактов с санаториями, расположенными на территории Омска, Тюмени и Тюменской области, Башкортостана, Краснодарского края, Кургана, Алтайского края, Нижневартовска и Крыма.
Посмотреть свою очередность можно на сайте: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/socialnaya_podderzhka/federal_beneficiaries/sk_treatment/queue_sanatorium
Перечень санаторно-курортных учреждений, с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг в 2026 году по санаторно-курортному лечению граждан в Югре: https://sfr.gov.ru/branches/hmao/info/~0/12446?info_category=1
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО–Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
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