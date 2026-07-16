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Для слабовидящих

Юные югорчане стали участниками ведомственного проекта «Каникулы с Росгвардией»

16.07.2026

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО — Югре в юбилейный для ведомства год продолжают проводить комплекс военно-патриотических и спортивных мероприятий для подрастающего поколения в рамках всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией».

В Сургуте сотрудники спецподразделений ОМОН «Стерх» и СОБР «Норд» организовали для воспитанников летнего лагеря при школе № 7 день открытых дверей в пункте постоянной дислокации отрядов.

Представители спецназа подготовили для ребят насыщенную программу, которая познакомила их с историей формирования подразделений, погрузила в тонкости службы, дала возможность опробовать на себе современное оснащение, экипировку и спецсредства, а также получить навыки оказания доврачебной помощи. Завершилась экскурсия командной игрой в лазертаг.

В пгт. Высокий Нижневартовского района сотрудники ОМОН «Сокол-ЮГРА» провели для воспитанников детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Гвардейская смена» занятия по начальной военной подготовке. Инструкторы — участники специальной военной операции — научили ребят способам ориентирования в лесной местности, работе с компасом, а также на примере макетов автоматов Калашникова объяснили правила обращения с оружием.

В ближайшее время при поддержке территориального органа Росгвардии участники движения смогут побывать в гостях в одном из воинских соединений Уральского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Для юных югорчан, проживающих в деревне Ярки Ханты-Мансийского района, офицеры Росгвардии совместно с Центром патриотических проектов «Моя Югра» запустили сразу несколько интерактивных площадок, объединённых проектом «Азбука защитника».

Участников проекта познакомили с содержимым тактического рюкзака участника специальной военной операции, ребята прошли «Курс молодого бойца», узнали подробности о задачах, выполняемых Росгвардией, и подразделениях войск правопорядка.

«Такие проекты помогают в увлекательном формате рассказывать о любви к Родине, уважении к её истории, безопасности, взаимопомощи и настоящих человеческих ценностях», - отметил представитель территориального органа ведомства.

  
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16.07.2026

16.07.2026