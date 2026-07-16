Юные югорчане стали участниками ведомственного проекта «Каникулы с Росгвардией»
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО — Югре в юбилейный для ведомства год продолжают проводить комплекс военно-патриотических и спортивных мероприятий для подрастающего поколения в рамках всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией».
В Сургуте сотрудники спецподразделений ОМОН «Стерх» и СОБР «Норд» организовали для воспитанников летнего лагеря при школе № 7 день открытых дверей в пункте постоянной дислокации отрядов.
Представители спецназа подготовили для ребят насыщенную программу, которая познакомила их с историей формирования подразделений, погрузила в тонкости службы, дала возможность опробовать на себе современное оснащение, экипировку и спецсредства, а также получить навыки оказания доврачебной помощи. Завершилась экскурсия командной игрой в лазертаг.
В пгт. Высокий Нижневартовского района сотрудники ОМОН «Сокол-ЮГРА» провели для воспитанников детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Гвардейская смена» занятия по начальной военной подготовке. Инструкторы — участники специальной военной операции — научили ребят способам ориентирования в лесной местности, работе с компасом, а также на примере макетов автоматов Калашникова объяснили правила обращения с оружием.
В ближайшее время при поддержке территориального органа Росгвардии участники движения смогут побывать в гостях в одном из воинских соединений Уральского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
Для юных югорчан, проживающих в деревне Ярки Ханты-Мансийского района, офицеры Росгвардии совместно с Центром патриотических проектов «Моя Югра» запустили сразу несколько интерактивных площадок, объединённых проектом «Азбука защитника».
Участников проекта познакомили с содержимым тактического рюкзака участника специальной военной операции, ребята прошли «Курс молодого бойца», узнали подробности о задачах, выполняемых Росгвардией, и подразделениях войск правопорядка.
«Такие проекты помогают в увлекательном формате рассказывать о любви к Родине, уважении к её истории, безопасности, взаимопомощи и настоящих человеческих ценностях», - отметил представитель территориального органа ведомства.
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