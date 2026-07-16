Эксперты Герценовского университета представили проект по развитию арктического туризма
Ученые факультета географии РГПУ им. А. И. Герцена представили научную разработку для развития образовательного туризма в Арктике. Авторы проекта предложили использовать легенды, сакральные ландшафты и уникальные геологические объекты Кандалакшского берега Белого моря как основу для исследовательских маршрутов.
В основе методики лежит кейс-технология. Студенты получают не готовые экскурсии, а «улики» — мифы и топонимы, которые нужно проверить научными методами. Например, легенда об окаменевшем ките превращается в задание по геологии, а история о «лопарской крови» — в исследование минералогии. Маршрут включает девять таких расследований от Кандалакши до Кузомени.
«Кандалакшский берег выбран не случайно. Это один из самых живописных уголков Русского Севера с сосновыми борами, песчаными дюнами Кузомени, скалистым Турий мысом и флюорит-аметистовыми жилами в береговых обнажениях. Здесь сохранились доисторические стоянки, саамские святилища, поморские тони, упоминаемые в летописях с XVI века, и советские индустриальные объекты. Каждый из девяти кейсов маршрута — отдельное расследование, от «О разоренных гагачьих гнездах» до «О природных катастрофах», зашифрованных в эпосе «Калевала», — рассказала соавтор исследования, доцент кафедры физической географии и природопользования РГПУ им. А. И. Герцена Ольга Подшувейт.
По ее словам, методика получила название «педагогика наследия». Ее суть в том, чтобы превратить пассивное созерцание в активное исследование. Студент работает с тремя уровнями информации: народная легенда, научные данные и современные медиамифы. Перед ним ставятся задачи отделить факты от вымысла и сделать собственный вывод. Такой подход развивает критическое мышление и дает навыки полевой работы, которые востребованы в геологии, истории, этнографии и туризме.
Чтобы выполнить проект, ученые провели полевые исследования на Кандалакшском берегу, апробировали подход и разработали методические рекомендации для преподавателей, музейных работников и гидов. В перспективе методику планируется адаптировать для других регионов России. Как подчеркивают разработчики, образовательный туризм на основе кейс-технологии может стать альтернативой массовому развлекательному туризму. Вместо поверхностного осмотра достопримечательностей предлагается глубокое погружение в историю и природу территории.
Авторы проекта: Александр Баранов, Юрий Войтеховский, Наталья Каск и Ольга Подшувейт. Работа поддержана внутренним грантом Герценовского университета по программе научно-образовательного кластера «Арктика», который был открыт в вузе осенью 2025 года и объединил факультеты географии и биологии, институт народов Севера, институт экономики и управления, институт физики. Кластер призван выступать с комплексными междисциплинарными инициативами по изучению и развитию арктических территорий страны.
Ранее РГПУ им. А. И. Герцена, подведомственный Минпросвещения России, стал одним из первых участников городского проекта по продвижению научно-популярного туризма, который создается правительством Санкт-Петербурга в партнерстве с ведущими вузами. Для него планируется разработать новые туристические маршруты и варианты интеграции университетских и научных объектов (музеев, лабораторий, библиотек) в существующие и перспективные программы.