Опасность в один клик: школьникам ХМАО – Югры рассказали о цифровой гигиене
Общество «Знание» совместно с Банком России продолжают новый образовательный проект «Лето под контролем». Он направлен на формирование у подростков навыков безопасного поведения в современных условиях.
Перед ребятами выступил прокурор отдела по надзору за оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Свердловской области Алексей Гусев. Он рассказал об актуальных угрозах в цифровой среде и дал определение кибермошенничеству – это мошенничество с использованием информационных технологий –интернета, мобильной связи и других.
Лектор привел актуальную статистику: общий ущерб от мошенничества в России составил 295 млрд рублей, из них кибермошенничество – 200 млрд, хищения с банковских счетов – 27,5 млрд.
Алексей Гусев назвал основные источники киберугроз. В частности, это мессенджеры, социальные сети и онлайн‑игры. Лектор также рассказал о схемах, ориентированных на подростков – это поддельные сайты, предложения «накрутить» баллы ЕГЭ/ОГЭ, имитация оперативных мероприятий – онлайн‑обыски от якобы сотрудников полиции или ФСБ, интимный шантаж, дипфейки, случайные переводы на карту, звонки от имени руководства школы с просьбой проверить данные или зарегистрироваться в «специальном сервисе».
Отдельное внимание он остановил на фишинге – интернет‑мошенничестве, нацеленном на получение логинов, паролей и данных банковских карт.
«Мошенников в данном случае можно сравнить с рыбаками, которые закидывают удочки и ждут, пока на них кто-нибудь клюнет. Нарушители направляют фишинговые ссылки, которые ведут на поддельные сайты, и в последующем реализуют свои преступные схемы», – рассказал лектор.
Спикер перечислил признаки фишинговых ссылок: цифры вместо имени, символ «@», два и более адресов, странные сочетания типа «www» без точки или с дефисом.
Алексей Гусев поделился рекомендациями, как распознать мошенников. Он отметил, что преступники выходят на потенциальную жертву самостоятельно, говорят о деньгах, просят сообщить личные данные, выводят из эмоционального равновесия.
Эксперт подчеркнул, что сотрудники банков, полиции, прокуратуры, следственного комитета, ФСБ и любых других учреждений и ведомств никогда не запрашивают коды из смс, это делают только нарушители.
Прокурор продемонстрировал правила цифровой гигиены: не сообщать никому и никогда код из смс или пуш-уведомлений, устанавливать длинные и надежные пароли, усиленные двухфакторной аутентификацией, не публиковать личную информацию, не принимать заявки в соцсетях от незнакомых людей и не общаться с ними, немедленно прекращать общение, если собеседник просит отправить фото или видео, перевести деньги или сообщить коды, а также предлагает работу, не переходить по объявлениям и ссылкам, которые обещают скидки, призы и денежные выигрыши, а при установке нового приложения проверять, к каким данным на устройстве запрашивается разрешение.
Посмотреть трансляцию полностью можно на сайте Российского общества «Знание» по ссылке.
Следующая встреча в рамках проекта состоится 5 августа в 12:00 (время местное). Инструктор направления профилактики отряда «ЛизаАлерт» Марина Кормилицына расскажет, как правильно вести себя, если вы или ваши близкие попали в опасную ситуацию. Лекция поможет сформировать четкий план безопасности в городе и в лесу, а также научит сохранять спокойствие в критический момент. Зарегистрироваться на участие можно на сайте Российского общества «Знание» по ссылке.
Отметим, мероприятие организовано в рамках нац.проекта «Молодежь и дети», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.
Знание.Безопасность — это просветительский проект Общества «Знание», направленный на профилактику вовлечения в противоправную и деструктивную деятельность, противодействие терроризму и экстремизму, финансовому мошенничеству, а также на развитие критического мышления и навыков безопасного поведения. Для слушателей проводятся лекции, мастер-классы и курсы, которые учат распознавать манипуляции и фейки в цифровой среде и офлайне, защищаться от телефонного и онлайн-мошенничества, противостоять вербовке.