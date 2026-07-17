Время вашего выбора

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Время идёт, но у вас ещё есть возможность поступления на бюджетное место на программу магистратуры "Управление в сфере креативных индустрий" (направление 43.04.01 Сервис, Югорский государственный университет)
Магистерская программа «Управление в сфере креативных индустрий» направлена на подготовку специалистов по управлению организациями сферы креативных индустрий, профессиональными сообществами и комьюнити, творческими проектами, а также по запуску инвестиционных бизнес-проектов и стартапов в креативных индустриях.
Срок обучения: 2 года, очно (в вечернее время).
2026 год: 20 бюджетных мест.
Ознакомиться с учебным планом по программе можно по ссылке: тут
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:
— До 15 августа 2026 года — завершение приема документов.
— 17-18 августа 2026 года — проведение вступительных испытаний в формате онлайн-тестирования.
— 24 августа 2026 года — завершение предоставления согласия на зачисление.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Заявление (установленного образца).
2. Заявление о согласии на обработку персональных данных.
3. Заявление о согласии на обработку ПД, разрешенных для распространения.
4. Заявление о согласии на зачисление в ВУЗ.
5. Удостоверение личности (паспорт) — копия
6. Документ об образовании и вкладыш (оригинал или копия).
7. Фотографии 3×4 — 4 штуки
8. Копии ИНН и СНИЛС
9. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения (при наличии, учитываются 2024-2026 гг)
10. Приписное удостоверение / военный билет (для юношей)
СПОСОБЫ ПОДАЧИ:
ОЧНО:
— Аудитория: 4/233 (г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16)
— Режим работы: понедельник – пятница
— Время: с 8:45 до 17:00
ДИСТАНЦИОННО:
— Через портал «Госуслуги» (в электронной форме)
Важно! При очной подаче согласие о зачислении в ВУЗ подается ОЧНО до 1 августа.
Вся необходимая информация есть на сайте университета
43.04.01 Сервис:
https://www.ugrasu.ru/university/education/higher-education/greenschool/43-04-01-servis/
По вопросам подачи документов обращайтесь в приемную комиссию (каб. 4/233) или по номеру телефона +73467377000 доб. 190
По вопросам содержания образовательной программы обращаться по тел. 89825224880