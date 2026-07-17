Жителей Ханты-Мансийского автономного округа пригласили к участию в онлайн-флешмобе ко Дню фронтовой собаки
Музей Победы дал старт масштабному всероссийскому онлайн-проекту «Хвостатый флешмоб». До 15 августа каждый житель Ханты-Мансийского автономного округа - владелец собаки может показать своего питомца всей стране и стать частью юбилейного семейного фестиваля «День фронтовой собаки», который пройдет на территории мемориального комплекса на Поклонной горе 15 августа.
«День фронтовой собаки, учрежденный по инициативе Музея Победы, посвящен подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны. На фронте собаки были связистами и санитарами, диверсантами и разведчиками. Их армейская «служба» широко не афишировалась, хотя подвиги четвероногих бойцов впечатляют и по прошествии многих лет. На всех фронтах несли службу более 60 тысяч специально обученных собак. Они вывезли из-под обстрелов около 700 тысяч раненых, обнаружили миллионы взрывных устройств, «работали» взрывниками», — отметили в Музее Победы.
Чтобы принять участие в акции, необходимо сделать совместное фото со своим четвероногим другом и опубликовать его в социальной сети «ВКонтакте». К публикации нужно добавить хэштеги #ХвостатыйФлешмоб и #МузейПобеды. Организаторы задумали флешмоб как способ объединить людей и напомнить всем о глубокой связи человека и собаки. Наши современные любимцы – наследники тех самых четвероногих героев, которые спасали жизни на фронте.
Самые яркие и эмоциональные работы, отобранные кураторами музея на Поклонной горе, попадут в специальную виртуальную галерею на официальных сайтах Музея Победы и Музея Г.О.Р.А. в день открытия фестиваля «День фронтовой собаки». Кроме того, каждый участник сможет запросить именной электронный сертификат, подтверждающий его участие в масштабном онлайн-флешмобе.
Подробнее на странице флешмоба на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/playbill/events/khvostatyy-fleshmob/