В преддверии Международного дня шахмат воспитанников центра «Семья» познакомили с игрой в шахматы
Активисты Тюменского регионального отделения «Молодой Гвардии» совместно с председателем Тюменской областной шахматной федерации Геннадием Шантуровым провели мастер-класс для воспитанников Регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья».
Участниками встречи стали дети от 6 до 18 лет. Ребят познакомили с основами шахматной игры, рассказали о ключевых правилах и игровых приёмах. После теоретической части юные участники применили новые знания на практике и сыграли несколько партий под руководством наставников.
С приветственным словом к ребятам обратился федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УрФО, руководитель Тюменского регионального отделения МГЕР Владимир Сбитнев.
«Получилась очень живая и интересная встреча. Ребята с большим удовольствием включились в игру, задавали вопросы и пробовали свои силы за шахматной доской. Самое главное - дети получили много ярких впечатлений и положительных эмоций. Видно, что такой формат им действительно понравился, поэтому мы обязательно продолжим проводить шахматные встречи и турниры», - отметил Владимир Сбитнев.
Особенным подарком для юных участников стали сертификаты участника командного первенства Тюменской области по шахматам «Белая ладья» за подписью депутата Государственной Думы, многократного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. В завершение встречи ребятам вручили сладкие призы.
Организаторы отметили, что это мероприятие стало только началом. В дальнейшем для воспитанников центра планируют проводить новые шахматные встречи и турниры.