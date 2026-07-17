Ямальский ультрамарафонец: бег через Россию во имя народа
В Ханты-Мансийске состоялся необычный визит – здесь остановился на пути к Ноябрьску Альберт Окотэтто, представитель коренного народа ненцев и участник уникального забега. Его цель – преодолеть 3200 километров от Москвы до Ямало-Ненецкого округа пешком, толкая перед собой беговую коляску с личными вещами.
Альберт родился в посёлке Яр-Сале на юге полуострова Ямал. По национальности он чистокровный ненец. После школы увлёкся музыкой и телевидением, что стало в последующем его профессиональной деятельностью:
«Я играю в русском народном оркестре, пою в академическом хоре и занимаюсь сольным творчеством», – рассказывает Альберт.
Но настоящая страсть пришла неожиданно. В Петербурге, скучая без привычной жизни на родине, он случайно открыл для себя спорт. Сначала это была просто беговая дорожка в зале, но со временем тренировки переросли в участие в городских марафонах. Так постепенно проявилась удивительная выносливость, о которой сам Альберт раньше даже не подозревал.
Главная причина пробежки – желание рассказать миру об уникальных качествах своего народа. Как-то Альберт почувствовал острую тоску по родному языку и начал искать записи в интернете. Оказалось, их очень мало:
«Я загорелся идеей сохранять родной язык, начал записывать фольклор, песни и сказки своих соплеменников, особенно тех редких исполнителей традиционного песнопения «яра́псэ», которых осталось меньше десятка. Создал YouTube-канал „Ненэй вада́“ – единственный ненецкий язычный канал».
Что касается спорта, свои первые серьёзные дистанции Альберт преодолел ещё несколько лет назад. Он уже бежал трассу между Надымом и Салехардом (344 км) за пять дней, а затем – весь Ямало-Ненецкий округ (1167 км). Каждый раз это был вызов самому себе и одновременно способ показать силу и выносливость ненцев:
«Оленевод ежедневно преодолевает десятки километров, и никто этого не замечает. А ведь за жизнь они пробегают больше, чем профессиональные спортсмены!» – констатирует следующий факт колоссального труда соплеменников.
Именно поэтому Альберту захотелось совершить самый масштабный забег – от столицы России до своей малой родины. На сегодняшний день Альберт пробежал около 2600 километров. Ему предстоит пройти ещё чуть более шестисот, чтобы завершить путь. За 47 дней он проходит в среднем по 55–60 километров в сутки. Ханты-Мансийский автономный округ встретил марафонца тепло. Первое впечатление – красивая природа:
«Вся обочина в цветах, сразу дышится иначе!» — делится впечатлениями бегун.
А второе – люди. Впервые за всю дорогу ему удалось встретить единомышленников-бегунов из местных клубов, которые сопровождали его целый вечер и утро.
Каждый день у Альберта расписан строго. Каждые двадцать километров — остановка для отдыха. С собой у него палатка, спальные принадлежности, запасная экипировка и две пары кроссовок. Питается он простой едой, которую готовит на дровяной печке.
«Иногда останавливаюсь в гостинице, чтобы помыться и постирать, но чаще ночую прямо в лесу», – говорит он.
Пробег Альберта Окотэтто – это не только спортивный подвиг, но и культурное путешествие. Через физическую нагрузку он стремится напомнить современникам о силе духа, природных талантах и уникальной культуре коренных народов Севера. Своим примером он доказывает: энергия предков живёт внутри каждого человека, и важно лишь найти ей правильное применение – будь то спорт или творчество. Пожелаем спортсмену благополучного финиша!
Николай Меров