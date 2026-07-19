В Югре открылась выставка об истории русской свадьбы
Брачные венцы, старинные иконы, расписные прялки, праздничная кухонная утварь и другие предметы крестьянского и городского быта XVIII – начала XX века представлены на выставке «Русская свадьба. Традиции и обряды» из фондов Государственного исторического музея (ГИМ) в Музее Природы и Человека в Ханты-Мансийске. Рассказываем, как устроена эта необычная экспозиция.
По хронологии обряда
Открытие началось с неожиданного выступления студии русского фольклора «Виноград» Окружного Дома народного творчества. Участники студии воссоздали обряд «вытие» – символический переход девушки из рода отца в род мужа. Под традиционные напевы мать заплетала невесте косу, помощницы облачали ее в свадебный наряд, а затем родня благословляла дочь иконой и подводила к жениху. Благодаря этому представлению каждый посетитель почувствовал себя свидетелем таинства русской семьи.
Выставка «Русская свадьба. Традиции и обряды» представлена таким образом, что проводит зрителя по всем этапам русских свадебных обрядов. В основе концепции экспозиции ГИМ лежат два символических центра: дом невесты и дом жениха, объединенные вокруг венчания. Из-за небольшой площади выставку решили разделить на два этажа: первый выставочный этаж посвящен девичьей половине – приготовлению приданого и «девичьему уголку», а второй почти полностью отдан мужской части, связанной с женихом.
– Главное – это путешествие по обряду. Свадьба – действие, а не статичная картина. Поэтому мной было задумано именно путешествие, чтобы вовлекать зрителей в процесс движения, показав это на определенных предметах, – рассказала художник экспозиции Ольга Медведева.
Маршрут выставки выстроен по хронологии обряда: от времени года, когда играли свадьбы, гуляний, знакомств, сговоров и сватовства – к приготовлению приданого, предсвадебным дням, венчанию, свадебному поезду и пиру.
Как пояснила художник, на первом этаже практически нет текстового описания экспонатов. Вместо этого пространство заполнили интерактивными решениями: «окошки», в которые можно заглянуть и увидеть кадры обрядов, а также воспоминания людей о свадьбах прошлого.
– Здесь есть и натуральная хроника историческая. Например, «Сватовство и сговор» – это методисты исторического музея записали сами, ведь по-другому никак не передать. Если мы положим еду, рукавицы, то никто все равно не поймет, что происходит, поэтому надо говорить, – объяснила Ольга Медведева.
Уникальные купеческие портреты
Выставка объединяет более 200 памятников крестьянской и городской культуры XVIII – начала XX века: праздничные и повседневные костюмы, украшения, предметы быта и живопись. В витринах представлены одежда и головные уборы жителей разных регионов страны, старинные иконы и церковные венцы, а также подлинные картины из коллекции купеческого портрета. В мультимедийном формате демонстрируются фотографии и видео, позволяющие заглянуть в прошлое и познакомиться с различными свадебными обрядами.
По словам генерального директора ГИМ Алексея Левыкина, сначала эта выставка была проведена на площадке Государственного исторического музея. Затем она была представлена в филиале ГИМ в Туле. Экспозиция также побывала в Тобольске, а следующей площадкой стала Югра.
– У выставки есть такая особенность – в каждом пространстве она рождается заново. Во время реализации учитываются определенные ошибки, которые исправляются. Это практически новая работа художника. В каждом разделе присутствуют подлинные, уникальные объекты. Будущим посетителям я бы порекомендовал обратить внимание на подлинные народные костюмы из разных регионов нашей страны, на потрясающие предметы народного быта, уникальные купеческие портреты, аналогов которым нет. Каждый раздел выставки создает единую картину яркого события для каждой семьи – свадьбы, – сказал Алексей Левыкин.
Интересна и практика сбора живых историй. Организаторы предлагали посетителям выставки в Москве и Туле присылать свои свадебные фотографии и рассказы. В Туле отклик оказался самым большим – люди приносили даже документы. Эти архивы стали мультимедийной частью экспозиции.
– Несомненно, это очень важный выставочный проект, который прославляет историю нашей страны. Мы погружаемся в историю отдельных территорий нашего государства. Это ценно в Год единства народов России, в Год молодой семьи в Югре. Также это значимо, потому что рассказывается история нашего государства, которая является на сегодня скрепой, соединяющей поколения. Это наш первый проект с Государственным историческим музеем, и мы продолжим сотрудничество. Еще одна договоренность, которая была достигнута, – это подготовка наших кадров, которые работают по направлению музейного дела не только в административных центрах, но и на удаленных территориях, – подчеркнул губернатор Югры Руслан Кухарук.
Кокошник как олицетворение живой традиции
Экспозиция стала возможной в том числе благодаря банку ПСБ, который является постоянным партнером Государственного исторического музея.
– Для нас очень важно поддержание социально-экономического и культурного наследия нашей родины. Мы давно дружим с Государственным историческим музеем, входим в попечительский совет и поддерживаем ряд проектов. Благодаря этой выставке мы можем прикоснуться к нашим русским традициям, посмотреть на разные регионы и найти что-то важное для себя, – считает старший вице-президент – директор по внешним связям ПАО «Банк ПСБ» Вера Подгузова.
Выставка уже вызвала отклик у югорчан. Волонтер Ульяна Морозова поблагодарила заведующую отделом музейных проектов и выставок Музея Природы и Человека Ларису Поршунову и призналась, что пребывает в восторге от экспозиции:
– Костюмы, обряд венчания, приданое – все это переносит в ту эпоху, когда девочки с детства готовили себя к семейной жизни, шили, вышивали и не боялись трудностей. Но особенно тронуло то, что это мероприятие заставило меня вспомнить собственную свадьбу 55 лет назад! Мы тогда с мужем не венчались, но традиции соблюдали: встречали нас большим караваем (я откусила больше – так и стала хозяйкой дома). Проводили и шуточные обряды: в обрубок бревна плотно забивали монеты, а мы должны были их вытащить. А сюда я пришла увидеть то, что было еще до нашего времени.
Посетительница Наталья Дедюрина больше всего была впечатлена нарядами:
– Свадебные платья и кокошники – как добрачные, так и послевенчальные, необычайно красивы. Также запомнилась посуда с изысканными орнаментами. Я убеждена, что такие выставки просто необходимы для молодежи. Нужно рассказывать и показывать, откуда появились эти традиции, чтобы наши дети знали свои корни.
Наталья работает ведущей мероприятий и на свадьбах часто сталкивается с традицией, при которой молодоженов встречают караваем, который символизирует богатство и изобилие.
– Когда-то обязательным было снятие фаты и бросание букета, но сейчас эти обряды уходят, уступая место, например, подвязке. Это аксессуар, который невеста надевает на ногу, а жених снимает его и бросает в толпу неженатых друзей. Кто поймает, тот и женится следующим. Самым сокровенным таинством я считаю венчание, когда молодые дают клятву не только друг другу, но и Богу, что делает их ответственность друг перед другом безграничной – любить до конца дней, – сказала Наталья Дедюрина.
Экспозиция «Русская свадьба. Традиции и обряды» открыта для посещения и будет работать до 20 сентября 2026 года.