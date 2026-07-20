Более 7 тысяч семей в Югре получили единовременные пособия при рождении ребёнка
С начала года Отделение СФР по ХМАО-Югре выплатило единовременное пособие при рождении ребёнка 5 984 работающим и 1 157 неработающим родителям.
Это пособие положено каждой семье, независимо от их материального положения, и может быть назначена как работающим, так и неработающим гражданам.
Данную выплату может получить один из родителей, мама или папа, на каждого появившегося в семье малыша, в том числе, если родилась двойня или тройня. Также обратиться за выплатой может опекун, усыновитель или приемный родитель ребенка. На сегодняшний день размер выплаты составляет 42 675,68 рублей.
Для работающих родителей пособие назначается автоматически: документы подавать не нужно, Отделение СФР по ХМАО-Югре самостоятельно получает сведения из системы ЗАГС и запрашивает необходимые данные у работодателя.
Родителям, которые на момент рождения ребенка не трудоустроены, для получения пособия необходимо подать заявление через госуслуги, клиентские службы регионального Отделения СФР или МФЦ в течение 6 месяцев после рождения ребенка.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО–Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
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Отделение СФР по ХМАО-Югре