Экспедиция в Белоярский район
Сегодня, 20 июля, в РИЦ «Югра» состоялась пресс-конференция с участниками этнографической экспедиции в Белоярский район. Разговор шёл об итогах работы экспедиционной группы во всероссийском проекте «Цикл фольклорно-этнографических экспедиций по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния».
В составе группы работали: руководитель группы Екатерина Леонидовна Тирон, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник сектора фольклора народов Сибири Института филологии СО РАН (г. Новосибирск); а также Вероника Александровна Беляева-Сачук, кандидат исторических наук, доктор философии, старший научный сотрудник Центра арктических исследований Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН (г. Санкт-Петербург), и Светлана Николаевна Нестерова, заведующая отделом национальных культур Окружного Дома народного творчества, (г. Ханты-Мансийск).
В 2022 году принят закон о нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации. Это культурное наследие народов России, которое определяет их самобытность: народный фольклор, музыкальное исполнительство, народные игры, обряды, традиционные техники и технологии.
Исследовательская группа в течение семи дней находилась в Белоярском районе, в посёлке Казым. Были проведены фото- и видеофиксация процессов изготовления традиционного костяного инструмента – тумран. Автором изготовления являлся народный мастер России Яков Никифорович Тарлин.
Автором изготовления традиционного бубна (пенщар) является Владимир Николаевич Тарлин, помогали ему Яков Никифорович Тарлин и Яков Михайлович Аликов.
Технологию изготовления традиционного аркана (тынзяна) демонстрировал Юрий Кузьмич Тарлин.
Также был описан обряд «Воскрешение души», который проводила Евдокия Даниловна Каксина.
Наталья Краснопеева