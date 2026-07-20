Росгвардейцы из Югры удостоены государственных наград
Начальник Управления Росгвардии по ХМАО — Югре генерал-майор полиции Евгений Симаков в торжественной обстановке вручил государственные награды и погоны к очередным воинским и специальным званиям военнослужащим и сотрудникам, отличившимся при выполнении служебно-боевых задач.
Указами Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, личный состав подразделений территориального управления был награждён медалями Суворова, Жукова и «За отличие в охране общественного порядка».
В рамках церемонии были также вручены почётные грамоты и благодарности от руководства Управления МВД России по ХМАО — Югре.
В завершение торжественной церемонии генерал-майор полиции Евгений Симаков поздравил подчинённых с заслуженными наградами и пожелал дальнейших успехов в службе.
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