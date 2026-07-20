Росгвардейцы из Югры удостоены государственных наград

Начальник Управления Росгвардии по ХМАО — Югре генерал-майор полиции Евгений Симаков в торжественной обстановке вручил государственные награды и погоны к очередным воинским и специальным званиям военнослужащим и сотрудникам, отличившимся при выполнении служебно-боевых задач.