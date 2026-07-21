Первый забег «Стальной характер» в Мегионе объединил участников из трех регионов
18 июля 2026 года на территории «Западного аэродрома» в Мегионе впервые прошел экстремальный забег «Стальной характер». Он завершил серию северных стартов проекта: в марте участников принимал Когалым, в июне — Сургут. Генеральным партнером мероприятия выступила компания «Славнефть-Мегионнефтегаз».
На старт вышли не только мегионцы, но и представители восьми населенных пунктов трех регионов России. В забеге приняли участие 11 команд, а также сотрудники пяти компаний города.
Церемонию открытия посетили глава города Мегиона Алексей Петриченко, заместитель директора Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Александр Герунов, заместитель генерального директора «Славнефть-Мегионнефтегаза» Тимур Сейдалиев и первый олимпийский чемпион и первый чемпион мира по тхэквондо в истории России Максим Храмцов.
Алексей Петриченко, Александр Герунов и Тимур Сейдалиев дали старт первому забегу. Семикилометровую дистанцию открыл Максим Храмцов.
«Нам очень приятно видеть такое большое количество участников на сегодняшнем забеге. В городе Мегионе это мероприятие проходит впервые, и для нас это большая ответственность: чтобы всем участникам всё понравилось. Цель этого забега — не просто пройти дистанцию, а преодолеть себя прежде всего. Уверен, что у вас все получится и вы с честью пройдете это испытание» — сказал на открытии глава города Мегиона Алексей Петриченко.
Представитель компании-партнера Тимур Сейдалиев не только поддержал участников, но и сам вышел на трассу.
«Особенно символично, что забег проходит именно сейчас, в Мегионе, накануне знаменательной даты - юбилея великого геолога Фармана Салманова. Этот человек вошел в историю потому, что обладал характером, который не сломали ни скептики, ни трудности, ни неизведанная земля. Он верил - и нашел. Мегион для нас - это земля таких же первопроходцев. Город, где начиналась большая нефть, где люди умели рисковать, брать на себя ответственность и побеждать. Сегодня мы закладываем в Мегионе, новую традицию. Мы уверены, что у «Стального характер» здесь большое будущее. Потому что этот город, его история, его люди - это и есть стальной характер», — отметил заместитель генерального директора «Славнефть-Мегионнефтегаза» Тимур Сейдалиев.
Участники могли выбрать одну из трех дистанций — 3, 5 или 7 километров. На маршруте их ждали 28 препятствий: вертикальные стены, грязевые траншеи, ледяные ванны, участки с колючей проволокой и другие испытания на силу, выносливость и умение работать в команде.
На трассе был оборудован пункт с питьевой водой. На протяжении всех дистанций дежурили волонтеры, готовые помочь участникам при прохождении препятствий.
На дистанции выходили как опытные спортсмены, так и любители активного отдыха. Многие участники проходили препятствия вместе с друзьями и коллегами: помогали друг другу подниматься на стены, преодолевать сложные участки и добираться до финиша всей командой.
Забег объединил спорт, активный отдых и командную работу. Для одних участников он стал возможностью проверить свои силы, для других — провести время с единомышленниками и получить новый совместный опыт.
Следить за новостями проекта и предстоящими забегами можно в сообществе «ВКонтакте».