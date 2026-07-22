Более 12,5 тысяч заявлений одобрило Отделение СФР по ХМАО-Югре на новую семейную выплату
Отделение Социального фонда России по ХМАО-Югре перечисляет выплаты родителям, которые обратились за новой мерой поддержки. С 1 июня специалисты одобрили средства на 32 688 детей.
На вынесение решения по заявлению отводится 10 рабочих дней и в течение дня после вынесения решения приходит уведомление родителю о результате. В случае одобрения средства перечисляются в пределах 5 рабочих дней.
Назначение и выплата пособий в такие сжатые сроки обеспечена благодаря высокой цифровизации работы фонда и развитию системы его сервисов.
Родители могут обратиться за пособием до 1 октября 2026 года через портал госуслуг, клиентские службы Отделения СФР по ХМАО-Югре и МФЦ.
Социальный фонд начал принимать обращения за новой семейной выплатой 1 июня. В большинстве случаев для оформления нужно подать только заявление, остальные сведения региональное Отделение Социального фонда соберёт и проверит самостоятельно.
Подробнее об условиях предоставления новой семейной выплаты здесь
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
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Отделение СФР по ХМАО-Югре