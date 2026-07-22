Сотрудники Росгвардии и природоохранных ведомств пресекли более 30 нарушений на водоемах Югры
Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО – Югре продолжают осуществлять силовое сопровождение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение незаконного вылова ценных видов рыб и охрану охотничьих ресурсов на реках региона.
Совместные рейды войск правопорядка и инспекторов Нижнеобского территориального управления Росрыболовства и Природнадзора прошли в рыболовных и охотничьих угодьях Ханты-Мансийского, Сургутского, Березовского, Белоярского и Октябрьского районов Югры.
В ходе мероприятий участники проверок досмотрели свыше 200 маломерных судов только в первые два месяца летнего сезона. В результате пресечено более 30 правонарушений, в том числе с признаками преступлений. У нарушителей изъято около 50 незаконных орудий лова и арестованы плавсредства.
Кроме пресечения фактов браконьерства, особое внимание участники рейдовых групп уделяют профилактической работе. С гражданами проводятся разъяснительные беседы, напоминаются правила и сроки добычи биоресурсов, а также требования пожарной безопасности при нахождении в лесах.
Совместные выездные обследования водных акваторий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с участием сотрудников Росгвардии продлятся до ноября 2026 года.
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