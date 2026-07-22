Открыта регистрация на грантовый конкурс Росмолодёжи форума «Российский Север»
Молодые представители коренных малочисленных народов смогут получить грант на реализацию своих инициатив на форуме молодёжи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Российский Север». Заявочная кампания для участия в конкурсе открылась 20 июля на платформе ФГАИС «Молодёжь России» и продлится до 1 октября. Подать заявку могут граждане Российской Федерации и Республики Абхазия в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Форум проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
«Гранты от Росмолодёжи – это отличная возможность в Год единства народов России при помощи государственной поддержки рассказать о богатстве культуры и языка коренных народов Севера с новой, креативной стороны, превратив традиции в современные социально значимые проекты», – отметил программный директор форума «Российский Север» Алексей Конев.
Форум «Российский Север» платформы Росмолодёжь.Форумы славится инициативами, которые транслируют тематику северных традиций не только на малой Родине. Так, ямалец из династии кочевников Артур Окотэтто в 2024 году открыл в Подмосковье северную деревню. Гостей катают на оленьих упряжках, угощают северными деликатесами и рассказывают о традиционном укладе жизни ненцев. Ежедневно северную деревню посещают российские и зарубежные гости: от 100 до 2 тысяч человек. За два года проекта в гостях у Артура побывали представители всех континентов планеты. В ближайших планах ямальца – открыть на территории северной деревни несколько чумов-гостиниц.
Форум «Российский Север» традиционно станет площадкой по обмену опытом среди молодёжных лидеров, экспертов в сфере национальной, молодёжной политики, креативных индустрий, дизайнеров, этноблогеров, авторов и языковых активистов, общественных деятелей и студентов. Участники займутся созданием социально-значимых проектов, направленных на развитие арктических территорий и сохранение уникального культурного наследия жителей Севера. Ключевой темой форума в этом году станут креативные индустрии в контексте Года единства народов России. Среди направлений: кино и анимация, музыка, этнобренды одежда и технологии искусственного интеллекта.
В этом году форум состоится с 17 по 20 ноября в Салехарде. Приём заявок на участие осуществляется на платформе ФГАИС «Молодёжь России» до 17 сентября.
«Российский Север» впервые состоялся в подмосковной Клязьме в 2015 году. С 2022 года Ямал стал постоянной площадкой для проведения всероссийского события. Ежегодно участники становятся победителями конкурса Росмолодёжь.Гранты и воплощают свои идеи. За время проведения грантового конкурса на форуме поддержку получили около 30 молодёжных инициатив.
В 2025 году обладателями грантов на сумму 2,7 млн. рублей стали молодые форумчане с Ямала, Бурятии, Хакасии, Якутии, Хабаровского края и Республики Коми. Среди тематик проектов-победителей: создание центра БПЛА, студенческие соревнования по стрельбе из лука, интерактивная выставка прикладного искусства на языках народов Севера и другие.