ХМТК сыграет спектакль «Петрушка на войне» в парке «Зарядье» и покажет на выставке в Москве куклы из 5 спектаклей
Ханты-Мансийский театр кукол примет участие в масштабной выставке «Наследие. Театр. Великие», которая пройдёт в Национальном центре «Россия» в Москве с 28 июля по 25 сентября.
Выставочный проект посвящён 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации, широко отмечающемуся в этом году. Он объединяет историю, современность и будущее отечественного театра.
Участниками выставки станут 117 театральных организаций страны – 29 региональных отделений Союза театральных деятелей, 74 театра, 15 музеев, библиотек и архивных фондов, в том числе и театральных вузов.
Экспозиция состоит из 17 тематических разделов, раскрывающих секреты театральных профессий: от артиста и режиссёра до работников постановочных цехов. География проекта – от Москвы и Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска, от Кудымкара до Черкесска.
Ханты-Мансийский театр кукол представит на выставке более 20 экспонатов – это куклы из пяти спектаклей театра: «Мария и кит», «Рождественский вертеп», «Маленькие истории о любви», «Наши сказки», «Кошка, которая гуляла сама по себе».
На площади более 2500 м2 будет представлено свыше 600 экспонатов, включая элементы декораций и машинерии, световые и звуковые сценические эффекты, эскизы к спектаклям, костюмы и маски, аксессуары, бутафорию и куклы.
Экспозицию дополнят национальные костюмы разных регионов России, книги, изданные в XVIII в., старинные рукописные сценарии и редкие архивные материалы: аудио- и видеозаписи, театральные афиши, фотографии и письма. Они проиллюстрируют жизнь и творчество именитых театральных деятелей, в том числе счастливых театральных союзов, таких как Константин Станиславский и Мария Лилина, Антон Чехов и Ольга Книппер-Чехова.
Выставку будет сопровождать обширная культурная и образовательная программа, в которую войдут творческие встречи, лекции, мастер-классы по гриму, сценической речи, пластике, созданию куклы, париков и аксессуаров, сценической обуви и костюма.
В рамках культурной программы 6 августа артисты Ханты-Мансийского театра кукол проведут творческую встречу с посетителями выставки, поделятся секретами мастерства и расскажут самобытном северном регионе – Югре.
Вход на выставку свободный.
Проект реализуется впервые, при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив.
Ещё одна яркая гастрольная поездка театра – показ спектакля «Петрушка на войне» в парке «Зарядье» в рамках Всероссийского марафона-фестиваля театров «Россия – Театр – Общество». Фестиваль также посвящён 150-летию Союза театральных деятелей России и направлен на представление театрального многообразия регионов Российской Федерации, с участием лучших театральных коллективов всех федеральных округов России.
В День Уральского федерального округа на фестивале – 6 августа – москвичи и гости столицы смогут увидеть уличное народное представление, воспроизводящее выступление фронтовых кукольных бригад. Непобедимый герой Петрушка вступает в бой с врагами и даже получает задание победить самого Гитлера. Спектакль поставил главный режиссёр ХМТК Елена Евстропова, художник Лилия Жамалетдинова.