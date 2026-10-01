Губернатор Югры поздравил старшее поколение с Международным днём пожилых людей
Губернатор Ханты‑Мансийского автономного округа Руслан Кухарук обратился к ветеранам и представителям старшего поколения с поздравлением по случаю Международного дня пожилых людей.
Глава региона подчеркнул, что старшее поколение — это опора и гордость общества. Особую роль он отвёл первопроходцам, чей труд и опыт стали фундаментом развития Югры.
«Многие из вас – в числе первопроходцев помогали сделать Югру тем сильным и развитым регионом, каким мы ее знаем сегодня. Ваш труд, опыт и мудрость – бесценное достояние, на котором держится наше общее будущее. Особо хочу отметить волонтеров «серебряного» возраста – вы незаменимые помощники: поддерживаете добрые инициативы, делитесь знаниями, вдохновляете молодежь. Ваша вовлеченность и энергия по-настоящему восхищают!» — отметил глава региона.
Отдельно губернатор отметил вклад волонтёров «серебряного» возраста: они поддерживают добрые инициативы, делятся знаниями и служат примером для молодёжи, а их энергия и вовлечённость вызывают искреннее восхищение.
Руслан Кухарук рассказал о мерах поддержки старшего поколения в Югре: в округе действуют социальные и медицинские программы, работают центры активного долголетия, организованы творческие и спортивные занятия, а также курсы компьютерной грамотности. Власти намерены и дальше развивать эти направления, чтобы создавать условия для активного и комфортного долголетия.
В завершение губернатор пожелал ветеранам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет, тепла и уюта в доме. Он выразил надежду, что каждый день будет наполнен добрыми встречами и хорошими новостями.