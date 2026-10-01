Борис Хохряков поздравил Росгвардию по Югре с юбилеем
В Ханты-Мансийске состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 10-летия со дня образования Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
В 2016 году создание Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации позволило объединить лучшие традиции внутренних войск, специальных подразделений полиции, вневедомственной охраны, подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля, сформировав единую систему обеспечения государственной и общественной безопасности.
27 марта 2026 года служба отметила 10-летие в системе государственных органов исполнительной власти, а 30 сентября 2026 года свой 10-летний юбилей отмечает Управление Росгвардии по Югре. Все это время военнослужащие и сотрудники территориального управления продолжают стоять на страже безопасности граждан и общественного порядка.
Как известно, Югра – сердце российской нефтегазовой отрасли. От бесперебойной работы ее предприятий зависит энергетическая безопасность Российской Федерации, поэтому обеспечение антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса является одной из важнейших задач территориального управления Росгвардии.
Председатель Думы Югры Борис Хохряков поздравил сотрудников Росгвардии с юбилейной датой, поблагодарил за безопасность, которую они обеспечивают: на стратегически важных объектах топливно-энергетического комплекса, на избирательных участках, на улицах городов и на различных мероприятиях.
За образцовое исполнение служебных обязанностей и личный вклад в борьбу с преступностью на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Почетной грамотой Думы округа и Благодарственным письмом Председателя Думы Борис Хохряков наградил ряд сотрудников Росгвардии.
Пресс-секретарь Председателя Думы
автономного округа