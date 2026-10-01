В столице Югры отметили 10-летие территориального органа Росгвардии
В органном зале концертно-театрального центра «Югра-Классик» состоялось торжественное собрание, посвященное 10-летию со дня образования Управления Росгвардии по ХМАО — Югре.
Почетными гостями мероприятия стали губернатор Югры Руслан Кухарук, председатель окружной Думы Борис Хохряков, руководители взаимодействующих правоохранительных органов, представители религиозных и общественных организаций, ветераны, личный состав территориального органа Росгвардии и члены их семей. В фойе участников торжества встречал патриотическими и торжественными маршами оркестр полиции культурного центра УМВД России по ХМАО — Югре.
Приветствуя собравшихся, начальник Управления Росгвардии по ХМАО — Югре генерал-майор полиции Евгений Симаков отметил, что прошедшее десятилетие стало основополагающим этапом формирования и становления аппарата управления, а военнослужащие и сотрудники не раз доказали свою надежность и способность эффективно выполнять поставленные задачи даже в самых сложных условиях как на территории региона, так и за его пределами. Сегодня служебная деятельность личного состава целиком опирается на многолетний опыт подразделений, которые стали костяком ведомства.
Генерал-майор полиции Евгений Симаков поблагодарил правительство региона и лично губернатора Югры за меры социальной поддержки оказываемые военнослужащим и сотрудникам.
В зале присутствовали матери и вдовы военнослужащих и сотрудников войск правопорядка, погибших при исполнении воинского и служебного долга. В память о боевых товарищах была объявлена минута молчания.
Глава региона Руслан Кухарук в свою очередь подчеркнул важность задач, выполняемых военнослужащими и сотрудниками Росгвардии по обеспечению общественной безопасности как в округе, так и в районе проведения специальной военной операции, пожелал крепкого здоровья, сил, энергии, преодоления любых трудностей и испытаний на пути служения Отечеству.
Отличившемуся личному составу ведомства, представителям общественности, образовательных организаций, внесшим значительный вклад в популяризацию службы, губернатор Югры, председатель Думы округа и начальник регионального управления Росгвардии вручили государственные, ведомственные и юбилейные медали, нагрудные знаки, Почетные грамотаы и благодарственные письма.
После завершения официальной части перед собравшимися выступили творческие коллективы концертно-театрального центра «Югра-Классик» — ансамбль песни «Млада» и камерный оркестр «Сибирь-Брасс».
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