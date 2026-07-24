Поддержать молодых: на «Территории смыслов» создали проекты для улучшения жизни молодёжи в регионах
В Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвели итоги первой смены XII Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь.Форумы. Специалисты по молодёжной политике представили проекты, над которыми они работали для решения конкретных запросов регионов.
«В первой смене “Территории смыслов” участники разработали в командах решения по разным направлениям: от кураторства молодых семей со стороны многодетных родителей и новых подходов работы с молодёжью в сельской местности до создания региональных сообществ студсоветов с банком задач от органов власти», – сказал по итогам первой смены руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.
К участникам форума обратился директор международного детского центра «Артек» Константин Федоренко. Он дал обратную связь по проектам и подчеркнул, что разработанные на форуме решения впечатлили его. В завершении выступления руководитель «Артека» отметил важность сохранения преемственности.
«Давайте научимся сохранять, ценить, гордиться нашей великой страной. Молодёжная политика здесь была всегда. Я надеюсь, что мы научимся извлекать лучшее, аккумулировать и с учётом новых технологий, новых внутренних и внешних вызовов сможем весь этот опыт передавать новым поколениям и эффективно работать сами», — сказал Константин Федоренко.
Среди участников первой смены были активисты Движения Первых. Они планируют активно внедрять в регионах лучшие практики, с которыми познакомились на форуме.
«Один из главных молодёжных форумов страны “Территории смыслов” традиционно объединяет лидеров, готовых разрабатывать решения актуальных для страны задач. Символично, что старт мероприятию дала смена “Единство”, подчёркивающая важность консолидации нашего общества и нерушимость его духовно-нравственных традиций. Для нас крайне важно, что во время форума активисты Движения Первых смогли обменяться опытом с теми, кто нацелен на эффективное взаимодействие с детьми и молодёжью. Уверен, форум позволяет сформировать профессиональное сообщество, в котором участники находят ориентиры, учатся у опытных наставников и получают конкретные инструменты для роста», – сказал Герой России, выпускник президентской кадровой программы «Время героев», Председатель Правления Движения Первых Артур Орлов.
Площадкой проведения форума традиционно стала Мастерская управления «Сенеж» – образовательный центр Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Платформа выступает партнёром мероприятия и обеспечивает экспертное сопровождение образовательной программы.
«“Территория смыслов” в Мастерской управления “Сенеж” – это среда, где формируется новое сообщество лидеров, готовых работать на благо страны. Здесь встречаются те, кто не боится брать ответственность, кто хочет менять жизнь вокруг себя и верит в свои силы. Участники смены “Единство” – люди, которые уже сегодня определяют, какой будет молодёжная политика в регионах, как мы будем укреплять нашу идентичность и передавать ценности следующим поколениям. Уверен, опыт, полученный здесь, станет для каждого точкой опоры и импульсом для новых свершений. Потому что Россия – это страна, где возможности есть у каждого, кто готов действовать», – сказал генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Задачу «На общей волне» участники форума разбирали вместе с министром по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики Азаматом Люевым. Центральной темой обсуждения стало то, как превратить сельские дома культуры из площадок для проведения мероприятий в настоящие центры общественной жизни, где молодёжь и старшее поколение становятся соавторами общих проектов. По словам министра, сегодня большинство сельских домов культуры уже обеспечены необходимой инфраструктурой, однако их потенциал используется не в полной мере из-за устоявшихся подходов к работе.
В ходе работы команды предложили собственные модели обновления сельских сообществ. Среди идей – создание «пространства поколений», где традиции становятся основой для современного медиаконтента, система центров детских инициатив, позволяющая жителям самим становиться авторами проектов, а также сообщество «Хранителей смыслов», объединяющее носителей традиций, молодёжь и работников культуры вокруг «живой мастерской села». Участники сошлись во мнении, что сильное село невозможно построить без сотрудничества поколений.
«Сейчас молодёжь действует параллельно от старшего поколения. У каждого поколения есть ресурс, но нет задачи, которую нельзя решить друг без друга», – подчеркнул один из авторов проекта.
Удмуртия представила задачу «Родительство без отлагательств», предполагающую снижение среднего возраста рождаемости первого ребёнка. Для её решения одна из команд провела опрос среди 40 семей Ижевска и выяснила, что женщина боится выпасть из карьерной гонки из-за неравномерного распределения сил в семье. В качестве решения авторы проекта предложили организовать образовательные встречи молодых отцов в рабочее время, выезды отцов и детей, организованные работодателем, и предоставление отпуска мужчинам на время родов. Команда верит, что подобные меры поддержки разгрузят молодых мам и помогут им сосредоточиться на карьере.
Задача от Республики Мордовия была связана с малой осведомленностью о возможностях для самореализации. Не все работодатели умеют рассказывать о своих производствах современным языком. Это приводит к оттоку молодёжи из региона. В качестве решения одна из команд предложила создать единый цифровой навигатор карьерного развития. Он должен объединить школы, колледжи, вузы и предприятия республики. На платформе будут размещены карьерные карты, вакансии, резюме молодых специалистов и успешные истории трудоустройства. По мнению авторов проекта, это позволит сделать карьерные возможности в регионе более понятными и прозрачными.
Задача от Пермского края называлась «После восемнадцати», заказчиком выступало Агентство по делам молодёжи региона. Необходимо было создать механизм поддержки молодых людей в период, когда подростковая система профилактики перестаёт их сопровождать, а взрослая ещё не подключилась. В качестве решения участники предложили годовую программу, центральная идея которой – заменить контроль поддержкой и показать молодому человеку понятный легальный путь развития. Она предполагает создание цифровой платформы с информацией о стажировках, мероприятиях и возможностях, работу с персональными наставниками и оплачиваемые стажировки на промышленных предприятиях. В дальнейшем участник программы может стать наставником.
Лучшие проекты, предложенные участниками смены, регионы-заказчики возьмут в работу уже в ближайшее время.
«Я мечтала попасть на “Территории смыслов” три года – это место силы. Мы здесь для того, чтобы объединяться, передавать свои смыслы, которые есть у каждого человека. Все разные, но вместе мы становимся одной большой страной», – рассказала студентка Уральского государственного педагогического университета Софья Артемьевских.
Также в финальный день прошла защита работ, созданных во время трёхдневного медиаинтенсива. Его участники объединились в команды и с чистого листа создали пилотные выпуски медиапродуктов, способные зацепить молодых зрителей. Под кураторством профессиональных продюсеров они подготовили микросериалы, цикличные ролики и трейлеры к фильмам, посвящённые единству народов России. При этом требовалось донести важность единства, не сказав об этом прямо, а позволив зрителю додуматься до всего самому.
«Мы едины, и в этом наша сила. У нас есть наш культурный код, наша национальная идентичность, которую мы транслируем через медиаконтент. Медиа – это еще одна власть. Говорят, кого нет в медиа и интернете, того не существует. Когда мы идём в среду молодёжи и рассказываем на их языке, что такое единство, почему это важно, мы позволяем им в это вовлекаться. Только через медиа возможен такой открытый диалог», – рассказала участница медиаинтенсива из Санкт-Петербурга Нина Муравьёва.
Всего в этом году в рамках трёх смен – «Единство», «Правда» и «Родина», форум объединит 3 тысячи участников от 16 до 35 лет в очном и дистанционном форматах. Помимо интенсивной образовательной программы и практической работы на секциях, у всех, кто подал заявку на одну из смен форума, есть возможность принять участие в грантовом конкурсе Росмолодёжи и получить до 1,5 миллионов рублей на реализацию своего проекта.
Стратегическим партнёром форума «Территория смыслов» является компания VK.
VK – крупнейшая российская технологическая компания, которая объединяет социальные сети, видео, музыкальные и образовательные платформы и многое другое. VK разрабатывает более 200 продуктов и сервисов: ими пользуются больше 95% аудитории рунета. Компания реализует множество масштабных просветительских и образовательных инициатив для молодёжи.
Партнером смены «Единство» выступает Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых» – крупнейшее в Российской Федерации сообщество, объединяющее более 15 млн человек. Проекты Движения Первых реализуются в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» (федеральные проекты «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» и «Россия – страна возможностей»). Сегодня Движение организует 25 федеральных проектов и более 1100 региональных инициатив. В рамках всероссийских форумов Росмолодёжи все детские развивающие программы реализуются в партнёрстве с Движением Первых. Именно в Движении Первых получают полезные знания, развивают уникальные навыки вне образовательных программ, которые необходимы для социального и личностного развития.